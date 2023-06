Denuncian que docente pidió licencia por enfermedad y viajó a Suiza: lo que dijo

La denuncia

Ausentismo justificado

Lo que hizo el CGE

“Había posteado una foto desde Europa”

Más irregularidades

Dijo que “había mucha envidia”

El 15 de mayo una docente de la Escuela Normal Superior N° 4 “Antonio Sagarna”, de Nogoyá, envió un correo electrónico a la cuenta de mail de la presidencia del Consejo General de Educación (CGE), a cargo de Martín Conrado Müller, y planteó una situación en principio irregular.Concretamente, hizo saber que otra docente de la misma escuela habría presentado un certificado médico por enfermedad de corto tratamiento otorgado por el médico Ricardo Cantaberta (padre de la jueza de Familia de Nogoyá, Andrea Cantaberta) con fecha de finalización el miércoles 10 de mayo, aunque en ese tiempo no habría cursado una enfermedad sino que habría viajado a Europa.La docente denunciada (el asunto del correo fue “Denuncia a docente por certificado falso”) tenía licencia por 30 días y debió reintegrarse a su trabajo después del 10 de mayo, pero no se presentó ni jueves 11 ni viernes 12. Recién lo hizo el lunes 15. Aunque volvió a pedir días por enfermedad.Según la denuncia, la docente habría justificado su ausentismo en el hecho de que se encontraba en Europa, más precisamente en Suiza. “Esta situación era sabida por su grupo de colegas amigas, que inclusive le hicieron borrar una historia en el Facebook para resguardarla”, dice el texto de la denuncia.La denunciante no quiso dar intervención a las autoridades de la escuela y así obvió la vía jerárquica para plantear lo que en principio sería una irregularidad, y decidió comunicarla directamente a la presidencia del CGE. Lo hizo a través de una cuenta de correo electrónico que le suministraron las autoridades educativas “para preservar y proteger, de alguna manera, a las personas involucradas”.Pero lo que siguió fue una torpeza. El secretario general del CGE, Pablo Vittor, inició un expediente con la denuncia de la docente con nombre y apellido con lo cual aquella reserva que le habían prometido se esfumó de inmediato. Vittor habló en un escrito que firmó el 15 de mayo de una “presunta falsedad de un certificado de enfermedad de largo tratamiento (en la denuncia decía de “corto” tratamiento) presentado por otra docente”. Y ordenó que se giren las actuaciones a la Dirección Departamental de Escuelas de Nogoyá “para conocimiento e intervención de competencia”.Nora Benítez, secretaria de la Escuela “Antonio Sagarna”, produjo un informe de lo sucedido en el marco del expediente N° 2848267 que se inició en Educación. Dijo que el 11 de abril la docente denunciada había solicitado licencia por 30 días y que ese día, durante la mañana, “acerca el hijo de la docente el formulario único (FU) y el certificado médico otorgado por el doctor Ricardo Cantaberta, donde indica reposo por 30 días a partir de la fecha diagnosticando Escoliosis aguda.“Después de unas tres semanas, me encuentro en una reunión social donde se encontraban varios docentes de la institución que comentan” que la docente con licencia por enfermedad “había posteado una foto desde Europa donde se encontraba visitando a su hijo menor que reside en Suida, foto que eliminó minutos después”.“Quedé muy sorprendida porque mi percepción de inmediato fue de que se habían abusado de mi confianza por haber autorizado un certificado ´falso´ y porque me sentía muy expuesta ante este hecho”, relató.La licencia por tratamiento médico que había iniciado en abril la docente finalizó el 10 de mayo. Pero no se presentó el jueves 11 ni el viernes 12. Se aguardaba que lo hiciera el lunes 15 de mayo, pero entonces presentó un nuevo certificado médico, firmado por el doctor Hernán Cavagna, “visado en el Centro de Salud Martín Fierro”, de la localidad de Hernández, “donde se indicaba que debía permanecer 5 días de reposo por una lumbalgia”. Entonces, interviene la médica auditora Rocío Comelli, quien se dirige al domicilio de la docente para constatar su estado, pero no la encuentra en su vivienda.Una vista del río Limatt en Zúrich (Suiza).La docente se presenta a trabajar el lunes 22 de mayo y es citada a la Rectoría de la Escuela Antonio Sagarna para ponerla al corriente de la investigación que había en su contra. En esa reunión entre la rectora Haydé Riffel y la secretaria Nora Benítez, la denunciada habría reconocido que durante los días de licencia por enfermedad habría viajado a Suiza. El relato de la secretaria señala que la denunciada “de una manera muy reactiva, dotada de harta hostilidad y soberbia” reconoció el viaje a Suiza, pero a la vez sostuvo que “no todos tenían la posibilidad de hacerlo, que en esta sociedad había mucha envidia y que iban en contra de ella por poder contar con los recursos para llevar a cabo”.La directora departamental de Educación de Nogoyá, Griselda Cardoso, dijo a Entre Ríos Ahora estar al tanto del caso. “Estoy en conocimiento y fue elevada a las autoridades que corresponden”, dijo, cortante.Lo que sigue es la apertura de un sumario administrativo interno y, eventualmente, una denuncia penal. Aunque primero en Educación buscarán establecer si la denuncia tiene asidero y la docente cuestionada efectivamente viajó al exterior durante los días de licencia por enfermedad. Fuente: Entre Ríos Ahora.