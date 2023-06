Transporte: "El subsidio no puede ser el único tema a discutir", dijo Giuliano

El gobierno nacional intenta destrabar el paro de colectivos anunciado para este martes en todo el país, por lo que este lunes convocó a todas las partes a una reunión que tiene por objetivo llegar a un acuerdo. "Nos parece muy importante no dejar varados a los pasajeros, por lo que vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Estamos trabajando con el ministro de Hacienda, Sergio Massa, en este tema para concretar un acuerdo donde primero esté el usuario, luego los choferes y después las cuestiones que plantean los empresarios. Pero el subsidio no puede ser el único tema a la hora de discutir", advirtió el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano.Para la UTA, la llave que destrabe el conflicto no será otra que el aumento acordado entre choferes y empresarios con la participación del Estado en materia de subsidios. Y a lo firmado en febrero, que está en debate, se le agrega un nuevo escenario. El gremio solicitó la reapertura de paritarias y un aumento para el trimestre julio-agosto-septiembre que elevaría el básico de un chofer a unos 414 mil pesos mensuales.Giuliano, en tanto, dijo que en el encuentro de este lunes se analizará "de qué manera hacemos más efectivo y ás eficiente el transporte y mejoramos una situación en donde nosotros vamos a estar presentes siempre y vamos a colaborar".A su turno, también se pronunció el titular de la entidad que reúne a los transportistas del interior del país (Fatap) Gerardo Ingaramo. "A nosotros nos deben los subsidios de parte de abril y mayo, y el incremento salarial no está contemplado", subrayó.Distinta es la visión de Giuliano. "No tenemos deuda con Santa Fe. Para cobrar el subsidio se agregaron otros requisitos. Además de la tarjeta Sube, se debe acreditar un pago de la jurisdicción en la misma proporción que paga el gobierno nacional", explicó e funcionario y remarcó que la llegada de fondos nacionales durante abril y mayo "están al día".La Fatap solicitó a la Jefatura de Gabinete el doble de subsidios hasta fin de año. Es decir, que se dupliquen los 57 mil millones que reciben "para hacer frente a los pagos salariales que se vienen, porque las tarifas no alcanzan para un funcionamiento acorde a la realidad. Las tarifas sin subsidios se irían a los 350 pesos por viaje y estamos muy lejos de todo", destacó Ingaramo.El empresario había advertido la semana pasada que no veía una salida "porque nadie se sienta a discutir", y trazó un panorama incierto del transporte al señalar que autoridades nacionales, provinciales y municipales nunca se han reunido en la mesa paritaria.Ingaramo anticipó lo que podría suceder en las próximas horas. "Nos van a citar para el lunes, que es cuando termina la conciliación, y el martes seguramente habrá paro en todo el país. Y lo creo porque no se está alcanzando ningún acuerdo ni el el Amba ni en el interior".