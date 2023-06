Árbitro entrerriana anhela "dirigir en la máxima categoría del fútbol argentino"

Paula Eisenacht se recibió de árbitro Federal de Fútbol hace muy poco tiempo, pero en una entrevista confirmó que su sueño va mucho más allá y anhela tener algún día un contrato en las ligas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).



La entrerriana recibió su título el pasado 11 de abril, que la habilita a cumplir funciones dentro de las canchas de fútbol a nivel provincial. En diálogo con Radio 12, reconoce que no juega al fútbol y cómo empezó ese vínculo con el deporte.



“Necesitaba trabajar, así que fue para hacer unos pesos”, indicó en primer lugar. Posteriormente, confesó que recibió el llamado de amigos de la provincia de Santa Fe para realizar sus primeras experiencias. Tras un tiempo, logró adaptarse a las exigencias: “Todas las semanas teníamos clases de reglamento, entrenamiento y prácticas de campo. Después de un tiempo me animé y comencé con las categorías de los más chicos, como cuarto árbitro en los partidos de primera división y dos noches por semana como planillera de futsal”.



Estuvo al borde de abandonarlo luego de seis años consecutivos, pero un conocido la incentivó a continuar en Nogoyá: “Ahí fue mi crecimiento arbitral, me pusieron en tabla de mérito y eso me fue llevando a dirigir por la Federación Entrerriana”. El recuerdo de su madre En medio de su crecimiento personal con el fútbol, le tocó sufrir la pérdida de su madre. Aun así, siempre la recuerda y sigue sus consejos: “Salía a pedir plata para que yo pueda viajar. Ella siempre me incitó a marcar la diferencia”. Sus objetivos como árbitro La oriunda de General Ramírez manifestó hasta dónde piensa llegar ahora que cuenta con una certificación: “Mi sueño era ser árbitro nacional y tener un contrato en AFA y se cumplió, aunque siempre digo que los sueños no se cumplen, sino que se trabajan”. Además, agregó: “Hoy mi sueño es dirigir en la máxima categoría del fútbol argentino”.



Por último, profundizó sobre el espacio que tienen las mujeres en la disciplina: “De a poco nos vamos metiendo. Las chicas que ya están dirigiendo en la máxima categoría nos fueron abriendo el camino y las que trabajamos ahora lo hacemos con las que vienen atrás. Recuerdo que hace cinco o seis años, cuando entraba a la cancha escuchaba que decían ‘mirá, una chica’, y eso ya no me pasa”.