Cronograma: Comienza este lunes el pago de las Becas Progresar

Las Becas Progresar actualmente solo mantienen abierta la inscripción para Progresar Trabajo. En ese marco, ANSES confirmó el cronograma de pagos de junio para quienes ya cuentan con este beneficio en cualquiera de sus cuatro líneas.



Becas Progresar es el programa implementado por el Gobierno nacional para fortalecer el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes, promover la finalización de la educación obligatoria y fomentar la educación superior y cursos de formación profesional. Desde el año 2021 incluye también Becas para estudiantes de 16 y 17 años.



Según informan desde el Ministerio de Educación, el Nivel Obligatorio concentra la mayor cantidad de titulares con 924.484 (54,46 %) y luego lo siguen el Nivel Superior y Enfermería, que distinguen Nivel Universitario (con 412.120, 24,28 %) y Nivel No Universitario (con 270.079, 15,91 %). Requisitos Si bien la primera etapa de inscripción de este año para las Becas Progresar ya finalizó para las lineas Progresar 16 y 17 años, Obligatorio y Superior, se espera que el Ministerio de Educación de la Nación vuelva a abrir otra instancia para que más personas puedan acceder a este beneficio. Por el momento, solo está disponbile hasta el 30 de noviembre el formulario para anotarse en Progresar Trabajo.



Asimismo, los requisitos para acceder a cada linea, son las siguientes:



Progresar 16 y 17 años: ser alumna/o regular, y en el caso de quienes dejaron de cursar la presentación de una declaración jurada en la que se comprometen a retomar los estudios; ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI; sus ingresos y los del grupo familiar no deben superar 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.



Progresar Educación Obligatoria: ser argentinos nativos; naturalizados o extranjeros, con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI. También deben ser alumnos regulares de una institución educativa; los ingresos y los del grupo familiar no deben ser superiores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.



Progresar Educación Superior: argentinos nativos; naturalizados o extranjeros, con residencia legal de 5 años en el país y contar con DNI. Deben ser alumna/o regular de una institución educativa; los ingresos y los del grupo familiar no deben ser superiores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.



Progresar Trabajo: Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI; ser alumna/o regular de una institución educativa; los ingresos no deben ser superiores a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles; no estar inscripto en el Impuesto a las Ganancias; no tener ningún otro tipo de beca; no tener título universitario, profesorado o tecnicatura. Cronograma de pago Las Becas Progresar son recibidas por 1.700.000 personas a las que la ANSES deposita el dinero mensualmente en una cuenta bancaria y entrega una tarjeta de débito para comprar y retirar efectivo. El cronograma de pagos de junio para todos los becarios se ordena por fechas según la terminación del documento de identidad:



-DNI terminados en 0 y 1: 12 de mayo

-DNI terminados en 2 y 3: 13 de mayo

-DNI terminados en 4 y 5: 14 de mayo

-DNI terminados en 6 y 7: 15 de mayo

-DNI terminados en 8 y 9: 16 de mayo



Con el aumento del 42% acordado en abril por los ministros de Educación y de Economía de la Nación, el valor de las Becas Progresar se incrementó a $12.780. La novedad a partir de ahora es que todos los becarios cobrarán ese mismo valor, sin diferencia para quienes estén en 5to año de Enfermería o sean Renovantes carreras estratégicas universitarias.



-Progresar Trabajo: $12.780

-Obligatorio: $12.780

-Superior - Universitario: $12.780

-Superior- Universitario 5to año: $12.780

-Progresar Enfermería: $12.780

-Renovantes carreras estratégicas universitarias: $12.780



Cabe destacar que del total, cada becario recibe por mes el 80% debido a que la ANSES retiene el 20% acumulado hasta tanto el Ministerio de Educación acredite la regularidad del alumno con su escuela.