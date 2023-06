Dafne Lagrange, la artesana que confeccionó más de 800 piezas en 23 años

Sus orígenes en el mundo de la artesanía

A lo largo y a lo ancho de Entre Ríos,, que se emite por, fue descubriendo miles de historias de personas, lugares y paisajes en la provincia que conmueven a los propios habitantes y turistas. En esta oportunidad, se encuentra en la ciudad de Colón, donde posee prestigio en el país por la Fiesta Nacional de la Artesanía que se lleva a cabo a principios de año.Una de las tantas personalidades que se encuentra en el lugar en cada edición es, que heredó una “pasión” al hacerse cargo de un telar europeo. Ya reconocida como artesana textil y maestra especializada en tintes naturales, hace tres años recibió la Rueca de Plata en la Fiesta en el momento en que cumplía 20 años de su emprendimiento.En la Fiesta Nacional de la Artesanía fue distinguida: “”. Sobre sus emociones al recibir ese premio, dijo sentir “”.No era una persona que ya tenía todas las técnicas aprendidas, pero logró mostrar su talento al público: “”.En ese sentido, explicó: “Fue un aprendizaje. Un encuentro con diferentes maestros, de los cuales siempre obtuve algo grandioso e importante: que te puedan volcar el conocimiento. Siempre estuve con las personas indicadas que me fueron guiando el camino”.A medida que pasan los años, el vínculo de Dafne con la artesanía creció y así lo describió: “En realidad,. Después tal vez en un papel y lo siguiente es volcarlo a eso en una pieza. Estás dejando no solamente el esfuerzo físico que lleva trabajar en un telar tan grande, sino la pasión de encontrar el diseño que uno quiere, la pieza justa. Eso conlleva mucho amor”.Lograr ser una persona destacada dentro de la artesanía con el paso de los años no es una tarea sencilla. Sin embargo, en este caso acotó: “En mi gestión,A mí me destaca el trabajar el hilado muy fino. La lana en dos hebras. Más que nada eso lo fui incorporando dado que es una zona muy calurosa.”.Para ir cerrando, sostuvo cuánto tiempo dedica de su trabajo: “Para darles una idea, si me presento a la Fiesta Nacional de la Artesanía, que son nueve noches, necesito trabajar desde agosto hasta cuando comienza la fiesta, mínimo, seis horas por día. Es un trabajo lento. Son piezas únicas. Trabajo sola en mi caso. Todo el proceso desde el tejido a los detalles que se hace a la pieza los hago yo. Eso lleva su tiempo y la producción no es tan numerosa. Llegamos a 50 prendas”.“Es la más linda de Entre Ríos. Destaco, sobre todo, la amabilidad de la gente y los paisajes nuestros. Los amaneceres y atardeceres nuestros son únicos, como lo son los de la Costa de Paraná”, cerró sobre sus expresiones.