Está abierta la convocatoria a Proyectos Federales de Innovación 2023

Los proyectos serán ejecutados por instituciones del sistema científico y tecnológico nacional o provincial, las cuales tendrán a su cargo tanto el aporte científico tecnológico innovador, a ser transferido, como la responsabilidad de la ejecución y la apropiación del conocimiento desarrollado por los destinatarios finales, en colaboración con las entidades beneficiarias. Dichas instituciones deberán contar con la infraestructura y capacidades pertinentes para sostener y ejecutar los proyectos propuestos.Podrán ser beneficiarios de esta iniciativa los organismos y empresas públicas, los municipios, las universidades, las instituciones del sistema científico y tecnológico nacional y provincial, las organizaciones no gubernamentales, las empresas privadas, las cámaras, las federaciones y confederaciones empresarias, las cooperativas, los actores sociales con personería jurídica, que estén radicadas y debidamente inscriptas en el territorio nacional, y cumplan con los requisitos establecidos.El secretario de Ciencia y Tecnología, Jorge Gerard, manifestó que “esta convocatoria, que se encuentra en su tercera edición, es una oportunidad para que las instituciones del sistema científico y tecnológico de la provincia en conjunto con organismos y empresas públicas y privadas, municipios, organizaciones y el sector socio-productivo en general; puedan generar soluciones a problemas sociales y productivos, recibiendo para ello aportes de naturaleza no reintegrables que los impulsen para la realización de éstas tareas”.Asimismo, sostuvo que “en consonancia con las políticas científico-tecnológicas del gobierno provincial, este tipo de programas, que cuenta con intervención de esta Secretaría de Ciencia y Tecnología, significan un avance fundamental para el crecimiento de nuestra provincia”.Es dable aclarar que el monto del aporte del Ministerio de Ciencia y Tecnología a cada proyecto no podrá ser inferior a 10 millones de pesos. Los proyectos deberán ser presentados en modalidad digital ante la autoridad de Ciencia y Tecnología de Entre Ríos, que recibirá todos los proyectos hasta el 3 de julio de 2023.Para más información, ingresar AQUÍ.