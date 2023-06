Estudiantes cayeron desde tribuna: el estado de salud y qué dijo la escuela

Sociedad Cedió baranda y tres estudiantes cayeron desde tribuna en partido intercolegial

El comunicado

La salud de los estudiantes

Tres adolescentes debieron ser hospitalizados este mediodía en Concordia, tras un accidente ocurrido en la Escuela Técnica Nº1 “Brigadier General Pascual Echagüe”, donde se disputaba la convocante semifinal de Handball intercolegial local, entre alumnos de Capuchinos y de la Escuela de Comercio Nº1.Tras conocerse el hecho, desde la escuela brindaron un comunicado explicando cómo sucedieron los hechos, por qué se hizo el evento deportivo en esa institución y el estado de salud de los tres estudiantes que cayeron de la tribuna.Nos dirigimos a ustedes para informar sobre los recientes acontecimientos ocurridos durante el Intercolegial de handball en el gimnasio de nuestra Escuela de Educación Técnica Nro. 1 "Brig. Gral. Pascual Echagüe".Lamentablemente, durante el evento deportivo, se produjo un accidente debido al cedimiento de una de las barandas de pasamanos, ocasionado por la gran fuerza que recibió. Queremos enfatizar que esto fue unEn primer lugar, es importante aclarar que el torneo no fue organizado por nuestra institución. El torneo depende de la Dirección Departamental de Escuelas, quienes eligen las sedes. Si se realizó en nuestra escuela,Es relevante destacar que las barandas presentes en las. No son vallas de contención diseñadas para resistir grandes fuerzas.Debido a algunos comentarios originados, nos vemos en la necesidad de dejar en claro que no corresponde al personal de la institución controlar que los estudiantes de otras instituciones cumplan con las medidas de seguridad. Esa responsabilidad recae en los adultos mayores que acompañan a los estudiantes y en el personal organizador del evento.. Hemos estado en contacto directo con la Dirección Departamental de Educación (DDE) y los directivos de la escuela afectada, lo cual nos ha permitido recopilar información precisa sobre el estado de salud de los estudiantes.Según los informes médicos,. Queremos destacar que todos los estudiantes están recibiendo el tratamiento adecuado a través del seguro médico, y los padres han sido debidamente informados sobre la situación.Agradecemos a todos los miembros de nuestra comunidad por su preocupación y muestras de solidaridad en este difícil momento. La unidad y el apoyo mutuo son fundamentales para superar los desafíos en situaciones como estas.Queremos reafirmarles que tanto nuestra escuela como la DDE están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes. Trabajaremos en conjunto con las autoridades correspondientes y los directivos de la escuela afectada para implementar las medidas preventivas adecuadas y evitar incidentes similares en el futuro.Nos comprometemos a mantenerlos informados sobre cualquier novedad relevante en relación a la evolución de los estudiantes afectados. Su bienestar y seguridad son nuestra prioridad absoluta.Agradecemos nuevamente el apoyo y comprensión de toda la comunidad de Concordia en este momento delicado. Juntos, como comunidad, superaremos esta situación y continuaremos brindando una educación segura y de calidad a nuestros estudiantes.Saludos cordiales,Equipo DirectivoEscuela de Educación Técnica Nro. 1 "Brig. Gral. Pascual Echagüe"