Quini 6 de $291 millones: apareció la ganadora y "es una persona súper humilde"

"Felices"

Sociedad Vendió Quini 6 millonario y ocupará premio estímulo para tratar grave enfermedad

El premio estímulo del agenciero

El propietario de una agencia de lotería de la localidad santafesina de Frontera estalló de emoción el miércoles a la noche, cuando se enteró que una persona que había jugado allí al Quini 6 acertó los números y se hizo acreedor de más de 291 millones de pesos. No obtuvo noticias del", reveló Gerardo Udrisar, propietario de la agencia “El Trébol de la Suerte”, situada sobre la Calle 1 en la localidad santafesina de Frontera, ubicada al límite de San Francisco (provincia de Córdoba).se adjudicó el pozo de la modalidad "Tradicional Primer Sorteo" y se hizo acreedora de un premio que alcanzó los 291 millones de pesos.", reveló el agenciero en diálogo con. Dijo también que al principio no sabía quién era el ganador porque "afortunadamente pasa mucha gente y juega"."También tengo los típicos clientes que vienen y hacen la jugada fija. Pagan una vez cada 15 días o una vez al mes y los tengo registrados.", explicó, al mismo tiempo que recordó que a la agencia le corresponde el 1% de premio.Finalmente,Este jueves, Elonce pudo dialogar con el responsable de la casa de apuestas, quien confirmó en qué destinará el premio estímulo.Al consultarle a Gerardo qué planea hacer con ese dinero, sentenció: “Voy a disfrutarlo y tratar de aplacar mi enfermedad porque tengo cáncer y el dinero me servirá para el tratamiento”.“Me interesa que la gente pueda ganar y que se lleve su dinero cuando le corresponde, y más cuando se lo merece”, finalizóEl próximo sorteo será el domingo 11 de junio. Se trata de un sorteo especial que repartirá 1.500 millones de pesos, premio que saldrá sí o sí, bajo la modalidad "Siempre Sale".