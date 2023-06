Chocó y dejó en el parabrisas del auto un cartel pidiendo disculpas

Este viernes por la madrugada un hombre protagonizó un fuerte choque en la puerta de Tribunales de la ciudad de Rosario. No resultó herido pero su auto terminó muy dañado junto con un contenedor de basuras en las mismísimas escalinatas del edificio de Montevideo y Balcarce. Pero quizás lo más llamativo de todo fue el cartel que dejó en el parabrisas con unas disculpas por la demora de la grúa., reza el cartel manuscrito y dejado adentro del auto.De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, el conductor salió ileso por sus propios medios y fue ayudado por su papá, ya que ambos viven por la zona.Aunque aún no se sabe el motivo del accidente, sí se apreciaban sus efectos: un cartel tumbado y un contenedor de basura dañado.A primeras horas de la mañana, el accidentado no se encontraba en el lugar, pero sí la policía que custodiaba el vehículo. (Rosario 3)