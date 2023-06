La cantidad de alumnos en escuelas con conectividad creció casi un 20%

"Conectividad y sistemas de gestión escolar", es el nombre del trabajo llevado a cabo por Nancy Montes (OEI/FLACSO), Martín Nistal y Eugenia Orlicki (Argentinos por la Educación), el cual revela que entre los años 2013 y 2021 el porcentaje de alumnos en escuelas con conectividad pasó del 71,6 al 89,9%.Además, en el documento se establece que en 2021, 9 de cada 10 estudiantes asistían a escuelas con conectividad, en su mayoría, provista por el estado (53,3%).Y otro dato del relevamiento indica que en 2021, el 66,2% de la matrícula asiste a escuelas que cuentan con algún tipo de sistema de gestión escolar.La existencia de conectividad y la disponibilidad de sistemas de gestión escolar se incrementó entre 2013 y 2021; y pasó del 48,7% al 63%, señala también en el informe que releva la conectividad en las escuelas a partir de los Relevamientos Anuales del Ministerio de Educación.En el trabajo también se da cuenta de la informatización administrativa y pedagógica de los estudiantes (legajos, notas, asistencia) y docentes (legajo, asistencia, altas y bajas del personal)."El documento tiene dos objetivos: presentar cómo en los últimos años se amplió la existencia de sistemas de gestión escolar en el país y en cada jurisdicción, y caracterizar las condiciones que aún requieren ser atendidas para que el desarrollo y uso de estos sistemas sea posible", explica Nancy Montes, coautora del informe. .Y agregó: "El acceso a la conectividad es uno de esos recursos imprescindibles. Un 13,2% de las escuelas estatales y un 31% de las escuelas rurales constituyen aún un desafío para esa meta y, a la vez, requieren el diseño de estrategias alternativas para avanzar en la consolidación de sistemas nominales, que por ejemplo permitan gestionar toda la información de los estudiantes a partir de un registro único".En tanto, Samanta Bonelli, del Observatorio de Argentinos por la Educación, indicó: "Los avances en materia de conectividad en las escuelas son auspiciosos. Sin embargo, hay un 26,9% de matrícula que asiste a escuelas con conectividad pero sin sistemas de gestión escolar. Es necesario profundizar la estrategia de implementación de estos sistemas, incluso apoyados en herramientas offline, que permitan dotar a las instituciones educativas de información útil para su gestión cotidiana al mismo tiempo que continuar construyendo y consolidando una base federal homologada con cobertura nacional con información nominalizada".-El 10,1% de los alumnos argentinos van a instituciones sin acceso a internet, cifra que ascendía al 28,6% en 2013.-El 13,2% de los alumnos de escuelas estatales y el 31% de las escuelas rurales aún no cuentan con conexión.-El 89,9% de los estudiantes asisten a escuelas con conectividad en Argentina.-Más de la mitad de la matrícula (53,3%) asiste a escuelas con conexión gratuita y provista por el Estado.-El 13,2% de los alumnos de escuelas estatales y el 31% de las escuelas rurales aún no cuentan con conectividad, según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2021.-En las escuelas privadas, solo el 1,9% no tiene acceso a internet.