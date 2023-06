Vendió Quini 6 millonario y ocupará premio estímulo para tratar grave enfermedad

Un apostador se hizo acreedor detras haber acertado todos los números en el Tradicional del Quini 6 que sorteó anoche la Lotería de Santa Fe. El nuevo millonario jugó su apuesta en lapudo dialogar con el responsable de la casa de apuestas, quien comentó quién podría ser el afortunado y confirmó en qué destinará el premio estímulo.“No me han dejado dormir porque me llamaban los clientes para decirme que tenía un premio en la agencia y, por el nerviosismo no caía. Pero esta mañana, cuando llegué a la agencia, me encuentro con”, repasó el agenciero a. “Estoy esperando al ganador para que venga a reclamar su premio”, confesó Gerardo.Los números ganadores fueronGerardo contó que tiene clientes habituales, los fijos y aquellos que apuestan de paso y no regresan. Es que Frontera es una localidad próxima a San Francisco y ubicada en el límite entre Córdoba y Santa Fe. “Solo nos divide una calle y”, confirmó a, auguró en relación al acontecimiento por el cual la suerte cayó en Frontera. “El revuelo es terrible y estamos todos contentos, me felicitan y me desean mucha suerte”, destacó el agenciero.“Hace seis meses, en diciembre,. Así que mis clientes vienen de liga”, remarcó. Pero, según comentó, tras el primer sorteo no le correspondió un porcentaje porque se trató de un premio compartido. “Y en este caso sí,estimó al respecto.Al consultarle a Gerardo qué planea hacer con ese dinero, sentenció:“Me interesa que la gente pueda ganar y que se lleve su dinero cuando le corresponde, y más cuando se lo merece”, finalizó.