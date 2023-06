Mecánico protesta en Tribunales para que recuperen sus herramientas robadas

Un mecánico estacionó su Fiat Tempra en las puertas de los Tribunales de Gualeguay para reclamar que la Justicia actúe y de esa manera pueda recuperar las costosas herramientas que le robaron del auto, días pasados.Darío Verón, que vive en el 62 Viviendas, contó que el hecho que ocurrió hace algunos días aún no ha podido ser esclarecido por la Policía, pese a los allanamientos que se realizaron. “Hago esto porque lo que me robaron es la caja de mis herramientas. Soy mecánico y vivo de eso. Desde que me robaron no he podido volver a trabajar. Estoy desesperado”, aseguró aSegún denunció, a las pocas horas de ocurrido el robo, en las redes sociales se estaban ofreciendo las herramientas que le fueron sustraídas. “Le avisé a la Policía, porque hasta los teléfonos publicaban”, contó el hombre con angustia. Fue y volvió de Tribunales, habló en la Fiscalía, pero la respuesta que obtuvo no alcanzó.Si bien la Policía recuperó algunos de los elementos robados, no son sus herramientas. “Averigüé cuánto salen y el valor es de alrededor de 300.000 pesos. Es imposible para mí poder comprarlas de nuevo. Mi viejo me intentó ayudar pero no le da la tarjeta…no sé qué voy a hacer”, agregó.Verón es mecánico y desde los 15 años se dedica al arreglo de vehículos. “En el barrio todos sabemos quién es. Nos ha robado a todos”, sentenció.