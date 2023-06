Video: Chocó un balcón gastronómico con su auto y huyó

Una mujer en estado de ebriedad chocó con su auto un balcón gastronómico ubicado en Lavalle y Maipú.



Afortunadamente nadie transitaba por la zona pic.twitter.com/WMB4apnry2 — LT10 (@radiolt10) June 7, 2023

Una mujer que circulaba por calles Lavalle y Maipú, de la ciudad de Santa Fe, en su vehículo particular embistió un balcón gastronómico de un local de pizzas y huyó.Un vecino relató aque "me desperté con un ruido fuerte y cuando salgo a la vereda veo el balcón y el bicicletero desparramado en la vereda. Me voy hasta la esquina y cuando intento hablar con la mujer se va. Al rato volvió y no me dijo nada, pero pude notar que estaba muy ebria"."Lo que más me llamó la atención es que cuando volvió juntó algo del suelo y se volvió a ir. No preguntó nada", agregó el vecino, que asegura que "por suerte no pasó nada a una persona ni a los autos que estaban estacionados, que se salvaron por poquito, sino hubiera estado el bicicletero lo choca".Finalmente, el hombre agregó que no sabe si los dueños del local ubicado entre Lavalle y Maipú hicieron algún tipo de denuncia.