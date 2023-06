Tras cuatro años, desbloquearon el iPad de Natacha Jaitt

Los peritos informáticos lograron abrir la tablet de Natacha Jaitt, la mediática que murió en 2019 en un salón de eventos en Benavídez. Así lo informó su hermano Ulises este miércoles por la mañana, luego de cuatro años de investigación y de varios intentos fallidos.



“Desbloquearon la tablet de Natacha. El 15 de junio se hace la extracción. En este tiempo se encargaron de borrar todo, 4 años y 4 meses se tomaron”, expresó el mediático en su cuenta de Twitter.



“Atento a lo informado por la División Forense Digital de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional Argentina, notifíquese a las partes que a partir del día 15 de junio de 2023 a las 9:00 horas se dará inicio al relevamiento forense del dispositivo IPAD”, detalla parte del comunicado que compartió Ulises Jaitt.



A finales de mayo, la Justicia había otorgado 183 días para que los peritos informáticos logren abrir el dispositivo de Natacha.



Pocos días después de ese anuncio, finalmente se conoció que los peritos informáticos lograron desbloquear la tablet de la mediática, a 4 años de su trágica muerte.



La abogada Ulises Jaitt, Silvana Ianniello, remarcó que el dispositivo podría tener elementos vinculados con los temas de pedofilia que ella ya había denunciado y, además, podría esclarecer su fallecimiento.



“Es un dispositivo que acompañaba a Natacha todo el tiempo porque en el celular no se encontraba nada. Puede tener contenido sobre cuestiones de pedofilia, además de elementos para esclarecer la muerte de ella”, dijo.



Sin embargo, expresó: “Nos va a quedar si el contenido que nos van a facilitar es el real o uno ya manipulado. Creo que más de uno debe estar preocupado por lo que se puede encontrar”.



“Una corrupción tremenda”

Tiempo atrás, Ulises había expresado: “En la causa hay una corrupción tremenda. Vengo viviendo un calvario judicial. Recusé a los fiscales y ahora hicimos la denuncia a la Procuración de la Provincia de Buenos Aires que es una instancia más alta, porque estamos ante fiscales corruptos que no investigan, que nos negaron todo, careos, contradicciones. Presentamos un montón de pruebas para que los llamen a indagatoria y no han hecho nada. Se tomó declaración testimonial solamente cuando pasó lo de Natacha y nada más”.



Y agregó: “Lo de la tablet es un manoseo espantoso que hicieron. Recordemos que Natacha había hecho denuncias muy importantes de la pedofilia... la famosa noche de Mirtha Legrand, en Twitter no paraba y de repente bajó la orden que esa tablet no se tenía que abrir”.



Durante ese mismo diálogo con TN, Ulises manifestó: “No nos dieron bola, nos mandaron a la Policía de la Provincia ‘¿Me estás cargando? Si vimos a los que abrieron los celulares de los rugbiers, me tenés que mandar a esos peritos’. Los de la Provincia tampoco pudieron. Después nos mandaron a una empresa israelí, que Gendarmería está ahí hace tres años”.



En esa línea, señaló furioso: “Es el único dispositivo en la historia penal argentina que más está tardando en desbloquearse”. “Lo de la tablet es vergonzoso. He visto pasar todas las causas en este tiempo que se desbloquean con el mismo sistema operativo y el mismo software, pero acá no alcanza, de repente tiene que venir una actualización que se llama Supersonic, que qué sé yo lo que es, para mí es un verso más”, cerró.