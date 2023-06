Día del Periodista: “Una profesión que se enfrenta a cambios permanentes”

Este 7 de junio se conmemora el Día del Periodista. En este contexto, Elonce dialogó con trabajadores de prensa de LT 14 “Radio General Urquiza” de Paraná, quienes contaron sobre como ejercen la profesión, su compromiso y los desafíos que tienen por delante.al detallar que “si bien uno elige esta profesión como medio de vida, tenemos el cariño de la gente que es impagable”.En tanto otra de los trabajadores, Cinthia Campos, expresó: “El periodismo te lleva a estar informando con responsabilidad y tratando de hacerlo de la mejor manera posible, y todo el tiempo tenemos nuevos desafíos: como los nuevos medios y la inteligencia artificial”.Por su parte, una de la trabajadores hace más de 30 años que se desempeña en medios, detalló que la “profesión se abraza con la inquietud de cada uno y esa necesidad personal de ir descubriendo más cosas e ir brindando la información con mayor calidad posible”.En tanto, la directora de la radio, Silvina Ríos, sostuvo que “celebramos un año más de profesión y siempre estamos en constante renovación, buscamos las mejores maneras de comunicar”.En tanto, Virginia Demichelis expresó: “Desde muy chica abracé al periodismo y siempre supe que quería trabajar de esto. Desde pequeña escuchaba la radio y soñaba con trabajar en LT14 y eso me pone muy feliz. Ahora me desempeño como cronista de exteriores y es algo que disfruto mucho”.En esta misma línea, señaló que “actualmente en el periodismo hay mucha precarización, en diversos lugares hay demandas labores que no se cumplen. En esta fecha es necesario reflexionar sobre estos temas y bregar por mejores situaciones laborales.En tanto, Simón Volcoff sostuvo: “Es un día de reflexión respecto de la situación aboral del periodismo, la evolución tecnológica y qué lugar nos queda dentro de todo esto”.Al ser consultado sobre su profesión dijo que “desde muy chico me gustaba leer el diario y mi mamá creía que podía llegar a dedicarme a esta profesión”.