A la espera del veredicto, familiares de Tahiel hicieron vigilia en Tribunales

El juicio contra Macarena Ayelén Ortíz por la muerte de su hijo Tahiel Moussou, de solo 2 años y 11 meses, entró en su etapa final y este miércoles se conocerá el veredicto del jurado popular.La madre del niño, que murió en un contexto de violencia intrafamiliar, está acusada de "homicidio agravado por el vínculo y por alevosía", por lo que podría enfrentar una pena de prisión perpetua en caso de ser encontrada responsable del crimen ocurrido el 2 de mayo de 2022, en el Barrio La Cuchilla y que conmocionó a Gualeguaychú.A horas de ese veredicto, que deberá ser unánime y podrá expedirse por culpable o no culpable, los familiares de Tahiel decidieron realizar una vigilia en la Plaza San Martín frente a los Tribunales. Además, este miércoles esperarán la decisión también allí con la única esperanza que "se haga justicia", dijeron aEn tanto, la querella representada por el Ministerio Público Fiscal culminó este martes con sus 25 testigos. Para la última audiencia están previstas las declaraciones de seis testigos aportados por la defensa oficial de Macarena Ortiz que ejerce Pablo Ledesma.El defensor abona la teoría que la joven de 26 años es “inocente”, por ende, pedirá su absolución. “Vamos a aportar testigos y tenemos pruebas de índole como pericial y material que esperamos nos lleven a convencer al jurado que la acusada Macarena Ortiz es inocente. Vamos a buscar su absolución”.Para Ledesma, la madre de Tahiel estaba inserta en un contexto de consumo problemático de sustancias y violencia de género ejercida por su ex pareja Alfredo Ferreyra, que se quitó la vida luego de ser detenido en la Jefatura Departamental. Así busca descargar toda la responsabilidad de la muerte de la víctima en su padrastro.Luego del paso de los testigos de la Defensa, será el turno de los alegatos de cierre de ambas partes y el jurado de 12 personas deberá retirarse a deliberar para arribar a un veredicto. Si Macarena Ortíz es "no culpable" podrá recuperar la libertad, pero si es declarada "culpable" seguirá detenida en la Comisaría de la Mujer y la Familia hasta que dentro de una semana la jueza técnica Alicia Vivián fije el monto de pena.