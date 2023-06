Dos tazas de té al día: la clave para una buena memoria

Más beneficios de tomar té



Después de un estudio de tres años, científicos de la universidad de Reading descubrieron queSegún publicó el diario británico The Mirror, esto se debe a queLos expertos llegaron a la conclusión después de estudiar cómo los flavanoles (antioxidantes que se encuentran en muchas verduras, frutas, como manzanas y bayas, así como en el té y el vino) afectan la memoria de más de 3500 personas sanas mayores de 60 años.Un grupo de estudio tomó 500 mg al día, que es lo mismo que en dos tazas de té, mientras tanto, otro grupo recibió un placebo. Durante el estudio de tres años, a los participantes se les dieron tareas de recuerdo de palabras para evaluar su memoria.Al final del estudio, se encontró queEl profesor Gunter Kuhnle, de la Universidad de Reading, dijo que beber té es la "manera más fácil" de aumentar la ingesta de flavonoides. Agregó: "Dos tazas proporcionarán suficiente para muchas personas. Si se bebe té, realmente no importa si quieres tomar leche, no afecta la absorción de flavanoles".Mientras tanto, el Dr. Scott Small, de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos dijo que la pérdida de memoria relacionada con la edad varía entre las personas. "Si esto se debe a las diferencias en el consumo de flavanoles, veríamos una mejora aún más dramática en las personas que reponen los flavanoles a los 40 y 50 años".Investigadores de la Universidad de Sheffield en 2003 descubrieron que dos compuestos que se encuentran en el té verde pueden ayudar a prevenir la osteoartritis al bloquear la enzima que destruye el cartílago.Por su parte un estudio realizado en la Universidad de Illinois, Estados Unidos, demostró que las bacterias presentes en la placa dental dejan de crecer cuando las personas se enjuagan la boca con té negro cinco veces durante 30 segundos durante un período de 15 minutos. Son los componentes de polifenol del té los que combaten la placa dental.