Gripe aviar: Cómo siguen los controles e hisopados tras 2 casos positivos

Ante la situación, Fischer destacó la importancia de la vigilancia y la prevención: "Lamentablemente, debemos estar alertas y anticiparnos a la enfermedad. Por eso,Nos encontramos frente a una enfermedad para la cual no disponemos de vacunas o antibióticos para combatirla".El veterinario crespense, señaló la preocupación de los productores y la dependencia de la zona en el sector avícola: "Las consultas de los productores son constantes, están muy preocupados y no es para menos. Todos debemos estar alerta en nuestra zona, ya que, si la situación continúa empeorando, podríamos enfrentar una situación muy triste. Todos dependemos del sector avícola, por lo que debemos mantenernos en alerta máxima y reportar cualquier duda o sospecha al SENASA".En cuanto a los impactos económicos, Fischer expresó sus dudas sobre la reactivación de la producción para los pequeños productores afectados:. Los ciclos no son rápidos y se requieren al menos cinco meses para que las aves vuelvan a ser productivas, lo cual implica costos significativos. Además, el productor no puede arriesgarse a que las aves vuelvan a contraer la enfermedad una vez que estén en producción".“Los últimos resultados de las muestras realizadas el viernes fueron negativos, y se esperan los resultados de las muestras tomadas el lunes. La vigilancia y el seguimiento continúan siendo fundamentales para controlar la situación y evitar la propagación”, concluyó Fischer a