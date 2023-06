Detrás de los muros del convento: novela con intriga, pasión, celos y sexo

El escritor entrerriano, José Omar Leonard Bonsi, presentó en España su novela “Detrás de los muros del convento” que es considerada un éxito, ya que en pocos días se agotaron todos los ejemplares que estaban para la venta.Bonsi dialogó desde España con el programadey brindó detalles de su novela. Se trata de una obra contada en primera persona, y según el autor, “fue el comienzo de sanación interna; asumir errores, descubrirse como persona y reconstruirse después de abusos, vejaciones y aprender a quererse para querer”.En esta ocasión, Bonsi reveló que el protagonista de la novela es “Fueron 10 año de estar detrás de esos muros donde pasa de todo, desdeo. Todo lo que tiene que ver con estrategias para sobrevivir, a la lucha para permanecer en el poder”.Dijo que “es un hecho real. El eje de la novela pasa en el convento. Al final hay humanidad dentro” de dicho lugar. Además, contó que a la obra la comenzó a escribir en 2006 estando dentro del convento en Buenos Aires por un hecho en concreto.”, señaló y agregó que se refiere a los entretelones de lo que “este personaje ha pasado en un pueblo”.“Cuando uno está dentro de un convento tienes que permanecer activo para sobrevivir. Si llegas de un pueblo donde sientes vocación a la vida religiosa, puede estar truncada, porque si alguien te apadrina y hablo de un abuso de poder, o empiezas a absorber de ese poder, cuando te conviertes en una persona con poder terminas haciendo lo mismo. O te das cuenta y te sientes apartado de la misión que vienes a cumplir. Este personaje tiene una lucha de conflictos internos”, dijo Leonard Bonsi.Al finalizar, confirmó "esto me sirvió como terapia de sanación, para conocerme. Tenía muchos sentimientos encontrados y cuando decides salir empieza el miedo a la realidad, porque estás 24 horas conviviendo con personas que desconoces, pero cuando les das poder se rebelan y cuando no están en el poder caen en depresión. Esto me ayudó mucho a personar y a personarme.”.