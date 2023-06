Familiares de Tahiel realizarán este lunes una marcha para pedir justicia

La segunda audiencia

En la Sala de Audiencias de los Tribunales de Gualeguaychú continuará entre este lunes y el miércoles 7 el juicio por jurados que juzga la muerte del niño de 2 años y 11 meses, Tahiel Moussou, donde la única acusada es su mamá Macarena Ayelén Ortiz, de 26 años.La abuela paterna de Tahiel, Fabiana Magallán, expresó que "espero que se haga justicia y ella sea condenada, para que no haya más Tahiel. Ese es el pedido de los familiares tanto de la parte materna como paterna. Hemos pasado muy triste este año porque él no se merecía morir y menos de esa manera".Recalcó que no hubo asistencia "ni la asistente social del CIC ni el COPNAF" y denunció que Macarena Ortíz la amenazaba cuando pretendía ver a su nieto. Confirmó que "mi hijo, papá de Tahiel, no se va a presentar porque tiene problemas de consumo y no va a venir".El fiscal Coordinador Lisandro Beherán confirmó a R2820 que están citados media docena de testigos "funcionarios policiales que actuaron en la investigación y otra cifra similar de enfermeros y médicos del Hospital Centenario que recibieron al niño cuando llegó fallecido aquel 2 de mayo del año pasado”.Recordemos que la muerte del niño se dio en un contexto de violencia intrafamiliar en una vivienda de Rosario y Manzoni del Barrio La Cuchilla, en la zona norte de la ciudad. Macarena Ortiz y su ex pareja Alfredo Sebastián Ferreyra, de 38 años, trasladaron en un remis a su hijo hasta la guardia del Hospital Centenario, en la mañana del lunes 2 de mayo de 2022, pero cuando ingresó estaba sin vida y con signos de golpes en su cuerpo.Este jueves 1 de junio se seleccionó a los 12 integrantes del jurado popular y sus 4 suplentes, el viernes la jueza técnica Alicia Vivian inició el juicio donde declaró Macarena Ortíz, sostuvo su inocencia y alegó sufrir violencia de género de parte de su ex pareja a quién se responsabiliza por la muerte de Tahiel desde la defensa de la acusada. (R2820)