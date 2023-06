Gripe, neumonía y Covid-19: instan a grupos de riesgo a estar al día con vacunas

Sociedad Cómo cuidar a las personas mayores ante la llegada de la época invernal

Vacunas seguras

Quiénes deben vacunarse contra la gripe

Quiénes deben hacerlo

Quiénes deben vacunarse contra la Neumonía

Quiénes deben vacunarse contra el COVID-19

Por qué vacunarse

Herramienta para prevenir

Llega el frío, bajan las temperaturas y sube la circulación viral. En ese contexto, y con el fin de prevenir enfermedades respiratorias que en algunos casos pueden llegar a ser fatales, desde la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) instan a los grupos de riesgo a tener al día sus vacunas.En tanto, afirman que “porque transcurrieron más de 6 meses desde su última dosis”.“Luego de haber controlado la pandemia, muchas personas creen que el riesgo ya pasó y minimizan la necesidad de protección contra COVID-19 y también contra otras enfermedades respiratorias potencialmente mortales y para las cuales contamos con vacunas seguras y efectivas, como la gripe y la neumonía”, asegura Florencia Cahn, médica infectóloga, presidenta de la SAVE.Y destaca en este sentido que la vacunación no debe ser solamente concebida desde el plano individual: “Especialmente en el contexto actual donde los cuadros respiratorios no dan tregua y sobrecargan al sistema de salud, desde la SAVE instamos a no bajar los brazos, porque todavía estamos a tiempo de vacunarnos contra estas infecciones”, alerta.La gripe es una enfermedad viral respiratoria muy transmisible que puede ser leve, grave o incluso mortal, aunque la hospitalización y la muerte son más frecuentes en grupos de alto riesgo.En este sentido, advierten que se vacunaron menos de la mitad de las personas que deberían hacerlo: el porcentaje de inmunizaciones con la vacuna antigripal ronda el 40%, variando según grupos poblacionales., reiteran con preocupación desde la SAVE.Y advierten sobre otro hecho: “llamativamente, 4 de cada 10 integrantes del equipo de salud, un grupo muy susceptible al contagio, no se habían inmunizado”.Analía Urueña, infectóloga y vocal titular de la SAVE, indica que las personas con indicación de recibir esta vacuna, incluida en el Calendario Nacional de Vacunación, son:-Mayores de 65 años.-Menores de 65 años con factores de riesgo.-Niños de entre 6 meses y hasta los dos años.-Embarazadas y puérperas.-Personal de salud.. "Estos están formados por pequeños sacos, llamados alvéolos, que en las personas sanas se llenan de aire al respirar", indican desde la SAVE.En cambio "los alvéolos de los enfermos de neumonía están llenos de pus y líquido, lo que hace dolorosa la respiración y limita la absorción de oxígeno", contraponen.: fiebre, dificultad para respirar, escalofríos, dolor en el pecho al respirar o toser, tos, generalmente con flema (sustancia viscosa que proviene del fondo de los pulmones).En tanto, aclaran que si bien para la neumonía no se realiza vacunación anual o periódica como en gripe y COVID-19, “, por lo cual se estima que tampoco están siendo alcanzados de manera adecuada”.. Urueña dice que tienen indicación de vacunarse:-Mayores de 65 años-Menores de 65 con factores de riesgo-Bebes: a los 2, 4 y 12 meses.Desde la SAVE, dan cuenta quey que recientemente, el Ministerio de Salud de la Nación aconsejó, a pesar de que la vacuna no está incluida oficialmente en el calendario, que se vacunen:-Grupos de mayor riesgo: 6 meses después de la última dosis aplicada-Grupos de riesgo medio: 6 meses después de la última dosis aplicada, y reforzar anualmente-Grupos de bajo riesgo: actualizar el refuerzo anualmente.Si bien, como se señaló, la pandemia está controlada,que pueden llegar a ser peligrosas y poner en riesgo su salud., sobre todo en los extremos de la vida, en los más pequeños y en los adultos mayores, y en aquellos que presentan factores de riesgo asociados", explica Andrea Uboldi, infectóloga pediatra, vicepresidenta de la SAVE.: las enfermedades cardíacas, las pulmonares, las renales, metabólicas, aquellas vinculadas al desarrollo neurológico, hepáticas o hematológicas o inmunodepresión (por VIH/sida, quimioterapia, corticoterapia o neoplasias malignas).“Por eso, insistimos en que; hay que aprovechar al máximo cada oportunidad de vacunación”, añade Cahn., 63.018 argentinos fallecieron en 2021 por enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio, de las cuales 33.812 correspondieron a gripe y neumonía. Esto representa un 8.2% del total de decesos por causas conocidas durante ese año. Fuente: (Clarín)