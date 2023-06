Detectaron un caso de tuberculosis en localidad entrerriana

Foto: Festejos por el Día de los Jardines, el lunes 29 en Caseros.- Crédito: Muni De Caseros

Detectaron un caso de tuberculosis en la localidad de Caseros. Si bien se descartó que se trate de un brote de la enfermedad, el hecho de que la persona infectada sea una docente del nivel inicial, que se desempeña en un establecimiento educativo, generó preocupación en la comunidad.



Según reportó 03442, se trata de una maestra del jardín de infantes “Gurisitos”, que funciona en la Escuela N° 78 “Justo José de Urquiza”, de esta localidad del departamento Uruguay. El caso detectado el martes pasado, llevó a que este miércoles concurriera al establecimiento la jefa de Epidemiología del hospital Justo José de Urquiza, Inés Piñero, acompañada por personal de Salud de la Provincia, llegada desde Paraná. Descartaron brote de tuberculosis Al respecto, el director del nosocomio de Concepción del Uruguay, Pablo Lombardi, aclaró a 03442 que no existe un brote de tuberculosis en la localidad de Caseros, sino que se trata de un caso y que, como este, hay muchos a lo largo del año que no trascienden y que son atendidos en el hospital de La Histórica.



Respecto a la docente, el médico remarcó que se encuentra en buenas condiciones y bajo tratamiento, considerando que más allá de lo prolongado que este pueda ser, la maestra podría estar en condiciones de retornar a las actividades en algunas semanas, dependiendo de la condición clínica, ya que no contagiaría.



“El diagnóstico de tuberculosis permite restringir temporalmente el ingreso institución educativa, pública o privada, para evitar la propagación de la enfermedad. La restricción a ingresar a la institución educativa finaliza cuando la persona ya no esté en período de contagio, para eso debe acreditar su diagnóstico y su alta posterior mediante un certificado hecho por personal de salud”, según la Ley 27.675 de VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis Operativo sanitario en Caseros Lombardi explicó que se realizó un operativo sanitario en Caseros, para analizar a los contactos estrechos de la paciente, ya sean familiares con los que convive, como con su entorno laboral, compañeras de trabajo y niños alumnos del jardín.



Por el momento no se tiene confirmación de dónde o cómo pudo llegar a contagiarse la maestra, lo que es materia de análisis, ya que se trataría de llegar al inicio de éste.



Respecto a la notificación a las familias de los alumnos, 03442 pudo saber que, en horas de la noche, el establecimiento emitió un comunicado a las familias de los niños, llevando tranquilidad y confirmando el operativo sanitario realizado. Qué es la tuberculosis La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. Se transmite de persona a persona a través del aire. Los síntomas de la tuberculosis activa incluyen tos, dolores torácicos, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudores nocturnos. En las personas sanas, la infección no suele causar síntomas, porque el sistema inmunitario de la persona actúa para bloquear la bacteria.