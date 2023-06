Ciudadanos de Oro Verde se reunieron para hablar de la inseguridad

Comentarios de damnificados

La opinión de la policía

solía ser una ciudad muy tranquila y pacífica y que, sobre todo, no tenía reportes de robos. Pero en los últimos meses comenzó a cambiar esa lógica y derivó en que los ciudadanos de la localidad se reúnan con autoridades policiales en el Polideportivo para tratar de encontrar una solución.En primera instancia, uno de los vecinos que más preocupado habló acerca de la problemática que se vive cotidianamente: “”. En específico, el vecino confirmó quePor otro lado, remarcó que los delincuentes son de la misma localidad entrerriana y de zonas aledañas: “Hay de acá y de afuera. No podemos decir que en Oro Verde no hay”. Además,En cuanto a la tarea de los vecinos, afirmó que se hace todo lo que está al alcance: “Hacen denuncia en la comisaría, llaman al 911 que queda asentado, pero quedan ahí”. En el mismo marco, retrucó: “Va a terminar en que la gente se va a cansar, va a agarrar a esta gente que está haciendo lo que no tiene que hacer y va a terminar mal. Eso es lo que no queremos”.. Hubo una respuesta policial inmediata porque llamamos, llegaron, se hizo la denuncia correspondiente, pero esto les pasa por una falencia total de quienes tendrían que darnos la seguridad”, aseguró un vecino sobre la historia de un damnificado. Además, señaló que se sienten “totalmente desprotegidos”.Otro hombre reveló que al lado de su casa rompieron un vidrio de una camioneta un domingo de noche. También solicitó “más seguridad porque hay poco recorrido”.Marcos Antoniow, director de Operaciones y Seguridad de la Policía de Entre Ríos, manifestó que acompaña a la Jefatura departamental con el fin de “transmitirle qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se podría hacer y llevarles tranquilidad”. Asimismo, se comprometió a “mejorar la seguridad, la prevención y la presencia con los recursos y medios disponibles”.