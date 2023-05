Intoxicación por nitrato: las muertes de vacunos “pueden seguir sucediendo”

¿Por qué el animal muere asfixiado?

Policiales Murieron 200 vacunos por intoxicación con nitratos en un campo entrerriano

Las muertes de vacunos “pueden seguir sucediendo”

Recomendaciones

Tras laen Rincón del Nogoyá (departamento Victoria),consultó al titular de INTA Victoria, Raúl Brassesco, quién explicó las causas de la mortandad y brindó recomendaciones a los productores sobre cómo proceder en estas circunstancias. Cabe aclarar que murieron otros 15 bovinos en un verdeo de avena en Victoria y 24 vacas preñadas en un establecimiento rural de Colonia Santa Juana (departamento Federación).que atravesamos este verano, hubo una-una forma molecular del nitrógeno, que es un elemento que forma parte de la nutrición de las plantas en los cultivos extensivos. Se trató de unay debido a que los cultivos de verano, como las gramíneas en sorgo y el maíz no lo aprovecharon porque fueron un fracaso,que se hicieron en febrero o marzo lo absorbieron de forma descomunal y”, explicó el ingeniero agrónomo. “Todos estaban contentos porque notaban que los pastos crecían de forma inusitada, pero escondían el”, aclaró al respecto.En ese sentido, el especialista explicó“El nitrato entra al rumen del vacuno, pero las bacterias no lo pueden descomponer a amonio y lo hacen a nitrito, el que se trasfiere a la sangre e inactiva la hemoglobina, que es la encargada de transportar el oxígeno a todos los órganos del cuerpo. La transforman en metahemoglobina y lo que hace, en definitiva, es asfixiar al animal por dentro”, detalló Brassesco., y además de la, eso hizo que los animales murieran de forma rápida y no hubo manera de salvarlos”, repasó en relación a la mortandad de vacunos a causa de intoxicación con nitrato sucedió en Rincón del Nogoyá (departamento Victoria). “La hinchazón es un efecto natural posterior producto de la descomposición”, aclaró al respecto.En la oportunidad, Brassesco aclaró que las muertes de animales por intoxicación con nitrato “son normales, pero en mínimas cantidades”. “Las muertes pueden ocurrir en nuestra zona porque tenemos los campos más ricos, donde hay una excelente producción de pasto, y”, alertó.A los productores, el ingeniero les recomendó, quey se comuniquen con la Agencia de Extensión de INTA más cercana o con el agrónomo que los asesora porque“Si los animales empiezan a tambalear hay que sacarlos inmediatamente porque si no morirán de forma rapidísima”, advirtió el titular de INTA Victoria.Ante tan catastrófico panorama, Brassesco explicó que, “una vez que el nitrato está dentro de las plantas, la única forma de bajarlo es que haya días de mucho sol y la planta está fotosíntetizando activamente; en ese proceso, lo consume y disminuye”.“La otra alternativa es accionar como cuando se entra a una pastura de alfalfa, para que no se empaste el animal; es decir, despuntarla a la tardecita y no entrar con los animales hambreados”, recomendó. “O esperar a los resultados de un análisis para contar con el dato concreto que indicará los niveles de nitrato”, agregó al respecto., éste recomendó la consulta a un veterinario “para determinar si esos vacunos están en condiciones de ser faenados para consumirlos”. De igual manera, estimó que “no podrían ser consumidos porque el animal, al estar asfixiado por dentro, la sangre se vuelve de color chocolate –porque precisamente no está oxigenada- y mueren los órganos internos”.pero, debido a que fueron 200 vacunos muertos, es un problemón que nunca había pasado en esta magnitud y resta determinar si el productor cuenta con las herramientas para poder hacerlo”, cerró.