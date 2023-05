La policía de Córdoba comenzará a usar armas que lanzan gas pimienta

La Policía de Córdoba usará armas no letales que lanzan cápsulas con gas pimienta. Sólo serán manipuladas por el Comando de Acción Preventiva (CAP) para situaciones consideradas "críticas".



El lote de mil armas, fue presentado este martes en el edificio de Jefatura de Policía de la ciudad de Córdoba y se comenzarán a utilizar en unos 30 a 45 días.



Se trata de armas cortas y largas. Las primeras serán utilizadas por el personal de calle, en caso de que sea necesario reducir a una o varias personas. Las segundas, con alcance de hasta 20 metros, serán manipuladas por personal especializado.



"Son armas que están hace poco en el mercado. Nuestros instructores han estado siendo capacitados para poder -a su vez- capacitar al resto del personal policial", explicó la jefa de Policía, Liliana Zárate Belletti.



"Son de venta libre y no necesitan una regulación", destacó.



La diferencia con las Taser

En diálogo con Cadena 3 , el comisario Agustín Zalazar, jefe de división de la Escuela de Tiro de la Provincia, remarcó las diferencias con las pistolas Taser y señaló que las mismas son de venta libre y cualquiera las puede adquirir aunque no todos las pueden portar.



En primer lugar indicó que las táser disparan dardos eléctricos, mientras que las Byrna son cortas y largas, estas últimas usan aire comprimido, y tienen un alcance de 20 metros o 30. "La capacitación es muy corta porque la manipulación es similar a las de otras armas", advirtió.



"Se empuña como un arma de fuego -en este caso no letales- y se aplica el uso de protocolo para evaluar, planificar y luego actuar", amplió.



En cuanto a los efectos que produce explicó: "Se puede disparar hasta 20 metros y a menos distancia también, pero la idea es incapacitar a esa persona con energía cinética o gas pimienta y con eso nos da la posibilidad de hacer la reducción".



"Afecta en la parte visual y respiratoria a la persona desbordada y ese momento se aprovecha para la reducción", agregó.



Aclaró que no puede ser mortal el impacto, pero que sí puede producir lesiones por su mal uso.



La puesta en uso será en el corto plazo, ya que el entrenamiento en el uso de arma es similar al que ya tienen.



Finalmente aclaró que las pistolas Taser están en uso de grupo especial ETER y se han usado en algunas ocasiones.



Las armas se comercializan a través de Bersa, son de venta libre y cualquier persona la puede adquirir, no hace falta ser legítimo usuario o declarar ante ANMAC.



"Cualquier persona la puede adquirir y tener, diferente es portar que tiene otras intenciones", aclaró.