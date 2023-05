Presidente de Junta de Gobierno condenado a devolver más de un millón de pesos

El presidente de la Junta de Gobierno de Médanos, pueblo ubicado en el departamento Islas del Ibicuy, Edgardo Marcial Mattos, fue condenado por segunda vez a devolver al Estado más de un millón de pesos no rendidos correspondientes al ejercicio 2019.



La sentencia administrativa la dictó el Tribunal de Cuentas el 23 de agosto de 2022, pero recién se conoció ahora, tras una nueva difusión de resoluciones que hizo el organismo a cargo de Diego Lucio Lara.



Se trata de la segunda sentencia que realiza el organismo de control contra Mattos. Y es que el 4 de febrero del año pasado ya lo había condenado a devolver la suma de $1.378.623, más intereses, que fue el monto no rendido por el ejercicio 2018.



Al igual que en la primera resolución condenatoria del Tribunal de Cuentas, en esta oportunidad Mattos volvió a ser declarado en rebeldía en el marco del juicio de cuentas porque no se presentó a realizar su descargo. Es decir, ni siquiera ejerció su derecho de defensa en el proceso administrativo de juicio de cuentas, que tiene por objeto el enjuiciamiento o examen de la gestión administrativa del funcionario o agente, respecto de los bienes del Estado.



“Resulta ilustrativo recordar el inveterado criterio que ha mantenido este Tribunal en numerosos precedentes, semejantes al que se está analizando, en los cuales ha sostenido que la circunstancia que los enjuiciados sean declarados en rebeldía por no comparecer a estar a derecho ni dar explicación alguna sobre el destino de los fondos, es suficiente para condenarlos a devolver las sumas recibidas”, dice la resolución.



En la sentencia de agosto, el Tribunal de Cuentas condenó a Mattos a devolver la suma de $1.303.496,80, más intereses. La resolución fue firmada por Lara y los vocales María de los Ángeles Moia y José Luis Gea Sánchez.



Si se suma el monto de la condena por el ejercicio de 2018 y la de 2019, Mattos debe devolverle al Estado entrerriano $2.682.119, sin contar los intereses para ambos casos.



De momento, el dirigente no informó a la comunidad de Médanos si el dinero fue depositado en la cuenta corriente N° 9397/8 del Tribunal de Cuentas en el Banco de Entre Ríos. (Entre Ríos Ahora)