Cuáles son los “remedios” caseros más eficaces para calmar el dolor de garganta

Los 15 trucos caseros para reducir el dolor de garganta

El dolor de garganta llega en los dos extremos del tiempo: el frío y el calor y en ambos casos por los cambios abruptos de temperatura, ya sea por el aire acondicionado en frío o en calor.Pero hay “remedios” caseros eficaces para el dolor de garganta. No obstante, se recomienda no dejar pasar por alto el mismo dado que, en muchas ocasiones, es el primer síntoma de que se está contrayendo un resfriado o una gripe.El dolor se produce debido a la inflamación. Es la parte posterior de la garganta y la zona circundante, conocida como faringe, lo que se suele inflamar, por eso se ve de color más rojo y al tragar el dolor empeora.La miel mezclada con leche caliente, en un té o tomada sola es el remedio clásico por excelencia. Según un artículo de 2021, la miel es tan eficaz como el dextrometorfano, un antitusígeno, para calmar la tos de los niños. El dextrometorfano es un ingrediente activo de productos como Cinfatos, Formulatus o Frenadol, entre otros). Una revisión bibliográfica de 2021 examinó el efecto de la miel en las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores. Los investigadores concluyeron que la miel era más eficaz para aliviar los síntomas que algunos remedios tradicionales. Estos remedios incluían antibióticos y el antihistamínico difenhidramina. (Los niños menores de un año no deben consumir miel debido al riesgo de botulismo infantil).. Descansar es vital para que el cuerpo pueda reponerse y centrar la máxima energía posible en recuperarse. Una pérdida grave de sueño, aunque sea de una noche, también puede provocar un aumento de las proteínas inflamatorias llamadas citoquinas.para mantener la garganta húmeda. Se trata de evitar la deshidratación.como caldo, té sin cafeína o leche con miel.para ayudar a calmar el dolor de garganta. Los niños mayores de seis años y los adultos pueden hacer gárgaras con la solución y luego escupirla. El agua con sal, además de ayudar con el dolor, lo que hace es descomponer las secreciones, al tiempo que sirve para eliminar las bacterias de la garganta. Según la Asociación Americana de Osteopatía, citados por Healthline, las personas con dolor de garganta deben hacer gárgaras con agua salada al menos una vez cada hora.. Son más conocidas las de sal, pero mezclar el agua con bicarbonato también puede ayudar a aliviar el dolor de garganta, puede matar las bacterias y prevenir el crecimiento de los hongos. Añádele un poco de sal.para eliminar el aire seco que puede irritar aún más la garganta.que puedan irritar la garganta.. Recuerda que hablar en voz alta, cantar o gritar hacen que la garganta acabe mucho más irritada.. Es un calmante natural que se ha utilizado durante mucho tiempo con fines medicinales por sus propiedades antiinflamatorias. Se puede tomar caliente o inhalar su vapor para aliviar los síntomas de un resfriado, incluyendo el dolor de garganta.. Sus propiedades antiinflamatorias son muy conocidas y el mentol ayuda a diluir la mucosidad y a calmar el dolor de garganta y la tos.. El spray de equinácea/salvia fue tan eficaz para calmar el dolor de garganta como los tradicionales espráis para la garganta de venta libre. Considerada un poco más como un suplemento preventivo, la equinácea (por sí misma) puede ser útil para tratar la tos, ayudando a romper la tos con mucosidad, según un estudio.Tiene propiedades antibacterianas naturales gracias a la alicina, lo que puede ayudar a prevenir y tratar las infecciones del tracto respiratorio superior.. Son útiles para adormecer la zona dolorida de la garganta.. El aire seco puede empeorar el dolor de garganta. Una solución es inhalar vapor. Para ello, añade agua recién hervida a un recipiente. Colócate una toalla sobre la cabeza y respira dejando que el vapor entre por la boca y la nariz. Hazlo durante 10 o 15 minutos.