Heladería encadenó las sillas para que no se las roben

La Capital

Desde hace varios años, la ciudad de Rosario se ha convertido en una ciudad insegura. Los robos, arrebatos y los hechos de violencia, lamentablemente, son moneda corriente. Ante esta situación en la que mucha gente queda indefensa, tanto las personas, como los propietarios de locales comerciales o de empresas de distintos rubros, ya no saben más a qué medios recurrir para evitarlos.En ese marco de incertidumbre cotidiana, algunos recurren a la seguridad privada; otros tantos eligen el camino de las alarmas. Y otros hacen lo que pueden o tienen a mano, como fue el caso de un local de una cadena de heladerías que, cansados de que les roben las sillas, decidieron encadenarlas entre sí.Esto sucedió en el local de una conocida cadena de heladerías que está ubicada en San Martín y Mendoza.Los empleados contaron que había personas que pasaban caminando y les robaban las sillas de la vereda. Ante ello decidieron encadenarlas a las mesas.Según contó un empleado a, el hecho de que le hayan puesto cadenas a las sillas se debe a los reiterados hechos de inseguridad que hubo en el local, donde ya le llegaron a robar casi una decena de sillas. No se trata de las sillas comunes de plásticos, sino que son más de diseño."Lo más gracioso es que se la llevan caminando y a plena luz del día", relató uno de los empleados del local, quien aclaró que suelen ser chicos de la calle o los cuidacoches que andan dando vueltas por las zonas.La medida de encadenarlas las sillas arrancó este mes, luego de que los empleados advirtieran al dueño de esta modalidad de robo, y les sugirieron, como medida preventiva, atarlas con cadena para evitar que se las sigan llevando.Hasta el momento, esa medida les dio el resultado esperado, puesto que desde que le pusieron cadenas, las sillas no desaparecen como antes de hacerlo.