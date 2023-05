Autorizaron la venta sin receta en farmacias de la “pastilla del día después”

El Gobierno habilitó a partir de este miércoles la venta sin receta en farmacias de todo el país de la "pastilla o píldora del día después", un método para evitar embarazos no deseados en una situación de emergencia.La nueva reglamentación quedó oficializada a través de la Resolución 1062/2023, que fue publicada en la última edición del Boletín Oficial y llevó la firma de Carla Vizzotti, titular del Ministerio de Salud de la Nación, quien había anunciado la medida durante la tarde del martes.En el documento se destaca que, reconocidos como derechos humanos básicos", al tiempo que se advierte respecto de la "dificultad de acceso a los servicios de salud, a los insumos anticonceptivos y a la educación que tienen algunos sectores de la población".En ese contexto, ", por lo que toda persona en edad fértil debe tener acceso oportuno y sin restricciones normativas a la anticoncepción hormonal de emergencia".Debido a su mecanismo de acción, que inhibe la ovulación,, luego de una relación sexual sin protección o en la que el anticonceptivo falló o se usó de modo inadecuado o luego de una relación sexual forzada"."Establécese la condición de expendio “VENTA LIBRE” para todas las especialidades medicinales registradas en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) que contengan Levonorgestrel 1.5 mg", fijó el documento en su Artículo 1°.

Resolución 1062/2023: Autorizaron la venta libre en farmacias de la "pastilla del día después" by Elonce on Scribd

¿Cómo funciona la "pastilla del día después"?

Efectos de la pastilla del día después

Los efectos secundarios de las píldoras de emergencia pueden incluir:

Por su parte, a través de la Resolución 1063/2023 el Ministerio de Salud confirmó la actualización del “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo”, mientras que a través de la Resolución 1093/2023 aprobó el Manual Clínico de "Atención integral de la salud ante situaciones de violencia por motivos de género. Herramientas para equipos de salud” y los “Lineamientos para la detección y atención de lesiones vinculadas a las violencias por motivos de género en la consulta odontológica”.Las píldoras anticonceptivas de emergencia previenen el embarazo por diferentes mecanismos de acción.El canal endocervical, por medio de las glándulas que lo revisten, produce moco cervical. Éste protege a los espermatozoides del medio ácido de la vagina. La pastilla del día después, gracias a la hormona que la compone, modifica las características de dicho moco cervical, haciéndolo más hostil para la supervivencia de los espermatozoides.Esto significa que evitan o retrasan la salida del óvulo del ovario e impiden que entre en contacto con los espermatozoides.Es decir, evitan que un óvulo ya fecundado se adhiera a las paredes del útero, modificando las características del tejido en donde se implanta el embarazo, el endometrio.Luego de ser ingerida, se espera el sangrado vaginal desde 2 días hasta un máximo de 14 días. Si en ese lapso no ocurre, se debe realizar un test de embarazo. Luego de ocurrido el sangrado vaginal, el ciclo se normaliza, por lo general, al mes del sangrado posterior a la toma de la pastilla, a veces retrasándose no más de 14 días, detalla el diario"Unos puntos a tener en cuenta es que no es efectiva si se toma antes de la relación sexual o si se ingiere alcohol. No es una píldora abortiva, por lo que no funciona después de que ya haya un embarazo. Se acepta tomarla hasta 3 veces al año (no más), debido a que la toma frecuente trae alteraciones en el normal funcionamiento de los ovarios, es decir, ciclos irregulares y fallas en la ovulación", aclara el Dr. Bensadón.NáuseasVómitosDolor abdominalSensibilidad en las mamasDolor de cabezaMareosFatigaEstos efectos no suelen durar más de dos días.