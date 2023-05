Salud mental: “A cualquiera nos puede pasar y es necesario pedir ayuda”

Como buscar esa ayuda



Depresión y suicidio



La revelación que días pasados hizo el cantante Alejandro Sanz , sirvió para que todo el mundo se pusiera a hablar de la depresión y de lo difícil que a menudo resulta diagnosticarla y combatirla, sobre todo cuando se trata de gente que, en apariencias, tiene todo lo que hace falta para ser feliz."No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado", tuiteó el español generando preocupación en sus fans y generando que otras personas se animaran a contar y hablar de su malestar.Pero Alejandro Sanz no es el único que se animó a hacer público sus problemas. Días atrás, Karina “La Princesita” había usado sus historias de Instagram para hablar sobre su salud mental y buscó de esta manera visibilizar el tema y legitimarlo como un problema de salud que puede afectar a cualquiera. Sin distinción de edad, de posición social ni económica.En relación a este tema,, dialogó con el doctor Carlos Berbara, secretario de Salud Mental de la provincia, afirmó que la comunicación que hizo el cantante español “fue de un modo bastante responsable porque”.“Hoy por hoy la ayuda se busca a partir de la asistencia profesional, técnica, por profesionales matriculados que se dedican al vasto campo de la salud mental. En Entre Ríos se puede solicitar en los hospitales y centros de salud”, dijo.Consultado sobre las alarmas para advertir este tipo de problemas, mencionó: “algo tan general como cuando uno no se siente bien. A nivel del psiquismoque caracterizan a la depresión o la ansiedad anticipatoria que caracteriza a los trastornos de ansiedad generalizada. Esto tiene que llevarnos a preguntarle a un profesional si lo que me está sucediendo conlleva un problema moderado o grave y si amerita un tratamiento o no”.En relación a si hay rangos etarios que se ven más afectados que otros, Berbara dio cuenta que “porque a veces el estrés de la vida cotidiana y las coyunturas pueden hacer sufrir y ellos no saben cómo pedir ayuda o lo hacen de una manera muy particular. También en la edad madura y tercera edad se presentan estos cuadros,En este sentido, confirmó que los trastornos depresivos y estados de ansiedad son los motivos de consultas más frecuentes en la atención ambulatoria en hospitales y centros de salud entrerrianos.Berbara mencionó que, si bien el suicidio es un fenómeno que acontece en diferentes dolencias, la depresión es la que se lleva mayores estadísticas. Por lo que “claramente amerita un abordaje, un tratamiento y prestar atención a cualquier fenómeno vinculado a la tristeza”.“Siempre tenemos que estar atentos porque la escucha y el ofrecer una mano son parte de la cadena de una gran solución para un problema que a veces es importante”, puntualizó.Volviendo al mensaje de Alejandro Sanz, Berbara destacó que “está bastante bien tratado porque da cuenta de que a cualquiera de nosotros nos puede pasar una situación vinculada a la salud mental y que todos aquellos que la padecemos necesitamos acudir por ayuda.Un mensaje que anude una situación vinculada a la salud mental con la necesidad de ayuda, siempre juega a favor. Hay que buscar ayuda en personas de confianza, y si no en las instituciones”.En octubre del año pasado comenzó a funcionar en la provincia una línea gratuita de atención para las urgencias en salud mental. Se trata del 0800 777 2100.“Es una línea de atención abierta a la comunidad para situaciones de salud mental, atendida 24 horas los 365 días del año por profesionales”, dijoBerbara y agregó que “recibe consultas de las más variadas y es una vía directa para recibir ayuda”.