Murió el cervatillo rescatado de una casa y reiteran que “no son mascotas”

Sociedad Rescataron un cervatillo que tenían como mascota en Concordia

Un pequeño ejemplar de ciervo fue rescatado este lunes, de una vivienda de Concordia y se encontraba en recuperación, ya que estaba en estado de desnutrición y con algunas heridas.Marcelo Cortiana, guardaparques del parque San Carlos, contó a Elonce que el cervatillo “estaba un poco desnutrido, estaba bastante flaco según constataron veterinarios.”, remarcó.Sin embargo, desde el parque San Carlos de Concordia, se dio a conocer este martes que el animal silvestre, no logró recuperarse y murió. “Lamentamos informar que el ejemplar de cervatillo, de la especie "axis", que fuera rescatado por los bomberos voluntarios y entregado en custodia para su cuidado, no sobrevivió al cuadro de desnutrición, y otros problemas físicos, que presentaba”, señalaron.“Mediante un trabajo conjunto entre el personal del parque San Carlos y el cuerpo de veterinarios de la municipalidad de Concordia, se hizo lo humanamente posible para sacar adelante a este joven ciervo pero, lamentablemente, no siempre hay un final feliz”, aclararon.Asimismo, se indicó que dar la triste noticia, “tiene el objetivo de concientizar que las, ojalá la pérdida de este amiguito nos sirva de lección”, remarcaron.