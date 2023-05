Muerte en el Ejército: cuestionan las "irrazonables demoras" en la causa

Ezequiel Chirino, papá de Matías Chirino , el subteniente cordobés de 22 años asesinado en un cuartel del Ejército, apuntó contra la Justicia Federal de Corrientes por la falta de avances en las apelaciones presentadas a comienzos de año.La Justicia admitió en abril la presentación de la familia del joven para pedir una acusación más fuerte contra los nueve militares imputados. De este modo, el expediente pasó a la Cámara de Apelaciones que fijó el 6 de septiembre para empezar a escuchar los fundamentos de manera oral.Ante esta situación, Ezequiel Chirino, el papá de Matías, expresó: "Por estas irrazonables demoras, entre otras irregularidades, los justiciables -entre los que me encuentro como padre de la víctima- observamos con mucho dolor e impotencia de qué manera el Poder Judicial se encierra cada vez más en una burbuja de poder, vacío e inhumano, alejada de las necesidades de Justicia de un pueblo sufrido".El abogado querellante, Enrique Novo, estimó que por los plazos establecidos por la Cámara, no habrá una resolución antes de fin de año. "A esto la familia lo está sufriendo mucho", sostuvo.El joven de 22 años murió entre la noche del sábado 18 de junio y la madrugada del domingo 19 de 2022. Ese fin de semana se celebraba el Día del Padre y Matías ingresaba al Grupo de Artillería de Monte 3 de Paso de los Libres, su primer destino como subteniente. La muerte ocurrió luego de la denominada "fiesta de iniciación".De la investigación surgió que a Chirino y a otros dos compañeros los obligaron a beber alcohol en exceso y hasta los hicieron tirar a una pileta a pesar del frío intenso. El cordobés, oriundo de Holmberg, falleció luego de haber sido encontrado inconsciente en una habitación.Los acusados de homicidio culposo que están procesados son los capitanes Claudio Andrés Luna, Rubén Darío Ruiz y Hugo Reclus Martínez Tárraga. A estos se agregan los tenientes Darío Emmanuel Martínez, Exequiel Emmanuel Aguilar y Franco Damián Grupico, y los subtenientes Facundo Luis Acosta, Gerardo Sebastián Bautista y Claudia Daniela Cayata. Todos se permanecen en libertad.Como querellante, la familia Chirino reclama un cambio de carátula y que el caso sea investigado en el marco de homicidio doloso agravado, lo que implicaría una condena a prisión perpetua. Desde septiembre podrán ser escuchados por la Cámara de Apelaciones.Ezequiel Chirino, el padre de la víctima, cuestionó el tiempo que se tomará la Cámara Federal para definir. "Seguro que el juicio se demorará un año tan solo para precisar la calificación de las sádicas conductas que terminaron con la vida de Matías", apuntó."Quiera Dios que a estos jueces no les pase lo que a mí me pasó, aunque creo que solo así podrían entenderme, lamentablemente", expresó.Por su parte, el abogado Novo declaró: "Hubo funcionarios públicos del Estado nacional que se llevaron la vida de Matías. Ahora hay otros funcionarios públicos, que son los que integran el Poder Judicial, que no están haciendo las cosas como corresponden y eso agrava el sufrimiento".Además de las apelaciones de la familia Chirino, la Cámara tiene que responder por los recursos presentados por la defensa y el fiscal que investiga la causa. (El Doce)