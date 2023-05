Amenaza de bomba a avión que iba a Miami: la trama en torno a la azafata acusada

Policiales Detuvieron a una azafata por una amenaza de bomba a vuelo con destino a Miami

¿Qué lleva a una mujer de 47 años, profesional, con un empleo estable hace casi media vida en una empresa estatal, a tomar el teléfono celular de su hija, grabar un mensaje intimidatorio con la voz distorsionada y enviárselo a varios de sus compañeros de trabajo que le hará perder un millón de dólares a sus jefes? ¿Por qué alguien dinamitaría todo con un par de audios de pocos segundos? Estas preguntas seguramente le harán a Daniela Carbone, la azafata de Aerolíneas Argentinas que fue detenida este domingo, acusada de ser la autora de la amenaza de bomba contra un avión que debía partir a Miami una semana atrás y que debió ser pospuesto por obvias razones de seguridad.La trama que se investiga en la Justicia y que llevó a Carbone recorre el camino de una relación frustrada y un desamor.El audio que derivó en un esperable operativo antibombas en el aeropuerto de Ezeiza y la reprogramación del vuelo, a un costo de un millón de dólares para la aerolínea estatal, llegó al celular del piloto que estaba por despegar, pero también a un cajero encargado de vender pasajes y hasta otro empleado que ese día estaba de franco. Y si bien el mensaje hablaba del "capitancito", tenía destinatario a otro tripulante cuyo teléfono no sonó.Es quey que hace uno había cortado todo diálogo. Los investigadores dieron con esa ex: Daniela Carbone, la comisario de abordo. Y reconstruyeron queNo solo eso. Antes de detener a Carbone este domingo, en Ezeiza, cuando volvía de un vuelo, la Justicia secuestró un Iphone 13 Pro y otro 12 Pro en su domicilio, que habían sido utilizados con la línea identificada desde donde salieron las amenazas. En uno de ellos, hallaron algunas búsquedas en el navegador Safari de Apple, hechas el mismo domingo 21. "Cómo investigar un audio", "se puede analizar un audio para saber la voz de quién es", "activar reconocimiento de voz", "Aerolíneas Argentinas" y "SAME Provincia", entre las consultas.cuando los investigadores le consultaron sobre el vínculo finalizado, según pudo reconstruirNo obstante, dicen que el hombre sostuvo las dudas obvias de que pudiera ser la autora de los mensajes, ya que ella seguía trabajando en la empresa. Pero Carbone fue detenida en Ezeiza, por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a pedido del juez federal Federico Villena que actúa en la causa en la queEs que además de las consecuencias penales, Aerolíneas Argentinas ya deslizó que analizan sancionar a la azafata con una medida "proporcional a la gravedad del hecho". Ese "hecho", que le costó a la empresa estatal un millón de dólares. Se presume queCarbone se presenta como "comisario de abordo en Aerolíneas Argentinas" en sus desactualizadas redes sociales. Rubia, vistosa y coqueta a tono con su profesión, sus allegados no le creen los 47 años de edad. Capricorniana, nacida en las vísperas de Año Nuevo, en los últimos dos años habría tomado decisiones financieras no previsibles para los que delimitan a los signos: acumularía deudas de las consideradas incobrables por los bancos, con una quincena de cooperativas y empresas de créditos que andarían con intenciones de hacerle pagar.Además de la hija de 21 años a la que le habría usado el teléfono para impedir un vuelo de su ex, Carbone se dice madre de Mora, "un perro", y Blanca, "un gato". Y hasta esboza un sueño a futuro, lejano a las bandejas, los pasillos estrechos y el pasta o pollo de los menúes de vuelo. "Futura paramédica", se decreta la azafata que, desde la placidez de su casa en un barrio privado con exclusivo club de golf de Garín, generó el caos en el aeropuerto internacional que tantas veces pisó.Como este domingo, que volvía al país. Se había ido a trabajar el jueves patrio del 25 de mayo en el vuelo AR 1302. Casualidades: el destino de ese tramo era otra vez Miami, la ciudad que albergaría sospechas intolerables de un nuevo amor para aquel tripulante con el que compartió años, entre vuelos, luchas sindicales por los empleos y el "Defendamos Austral y Aerolíneas" como consigna, tal vez partidos de River y noches de rock, con el sonido del bajo que él sabía tocar. Todo un pasado que hacía dos meses se resistía a que se le volviera carne.Daniela Carbone fue detenida este domingo en el aeropuerto internacional de Ezeiza por la Unidad Operacional Antiterrorista y de Control de Actividades que atenten contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Deberá declarar este martes, en calidad de indagatoria, ante el juez federal Villena, que tiene la causa bajo secreto de sumario.Trascendió de entre sus pares que, al hacerse noticia la amenaza de bomba al vuelo AR 1304 del avión Airbus A330 de la aerolínea estatal,