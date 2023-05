Inicia el desarme voluntario: de cuánto es el incentivo económico según el arma

Incentivo económico



Detalles del operativo

Este lunes 29 comienza el Operativo de Desarme Voluntario en Paraná y Concepción del Uruguay, organizado entre el Ministerio de Gobierno y Justicia y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).El operativo contará con dos puestos de recepción de armas de fuego y municiones que funcionará desde este lunes 29 de mayo y hasta el viernes 2 de junio, de 9 a 13 en las ciudades de Paraná y Concepción del Uruguay. El primer punto de recepción está ubicado en el, sito en calle Gregoria Matorras de San Martín 861, de Paraná. El segundo funcionará en elSe pueden presentar, tanto en Paraná como en Concepción del Uruguay personas de toda la provincia.La entrega de armas de fuego y/o municiones de parte de la ciudadanía espor tenencia irregular, y cuenta con un incentivo económico.En diálogo con Elonce, Adriana Pérez, Secretaria de Justicia de la provincia , explicó que este acto de entrega voluntaria “implica una amnistía penal”.“Estamos hablando de tenedores de armas que no son legítimos usuarios, que no tienen un carnet que los habilite para la tenencia de esa arma, lo cual sería un ilícito penal, pero en este caso, mientras dura el operativo se genera esa amnistía penal, es decir que no tiene ninguna consecuencia penal tener el arma sin el carnet que lo habilita como legítimo usuario”.Una vez entregadas las armas y/o municiones en el Puesto de Recepción, los operadores de la ANMaC verifican el material y lo registran en las bases de datos de la Agencia. Los materiales se inutilizan en el momento frente a la persona y se le entrega un acta comprobante y el incentivo económico correspondiente. Las armas y municiones se resguardan en los Depósitos de la ANMaC para su procesamiento y destrucción.La Agenda Federal de Desarme Voluntario se desarrolla en el marco del Plan de Prevención de la Violencia con uso de Armas II y su objetivo es promover la reducción del circulante de armas de fuego en mercados ilegales; reducir hechos de violencia ocasionados por el uso de armas de fuego; como también, sensibilizar, concientizar y promover una cultura de la no violencia y la resolución pacífica de conflictos.Desde el año 2007, a través del Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones, se recibieron e inutilizaron alrededor de 210.000 armas de fuego y más de 2.000.000 municiones, resultando un programa modelo a nivel internacional en materia de políticas públicas para la comunidad.Para más información sobre la entrega voluntaria de armas o municiones, la ciudadanía o bien para otras consultas sobre gestión de trámites, regularización registral y reempadronamiento puede acceder a la página web de la ANMAC o puede comunicarse al 0800-333-72769 (Lunes a viernes de 9 a 15).La Secretaria de Justicia mencionó que se entrega unCada material controlado se encuentra identificado en grupos y categorías, correspondientes a diferentes valores de incentivo económico , acorde a la Resolución MJyDD N°1651/2022.Descripción del tipo de material:Descripción del tipo de material:Descripción del tipo de material:Descripción del tipo de material:

Recomendaciones de seguridad