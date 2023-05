El programa de donaciones de la Aduana entregó tres automóviles en Entre Ríos

Foto 1/2 Foto 2/2

En la sede de la Aduana de Gualeguaychú, el programa de donaciones del organismo que dirige Guillermo Michel entregó mercaderías a diversas entidades de la provincia de Entre Ríos. Uno de los principales compromisos de la gestión es asegurar que las mercaderías incautadas por infracciones en materia de comercio exterior sean devueltas en forma provechosa a las entrerrianas y los entrerrianos, integrando un ciclo virtuoso.



En primer lugar, fue entregada una camioneta a la Municipalidad de Irazusta, recibida por la presidenta de la Comuna, Betina Hilt. Luego, un automóvil al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, que fue retirado por su directora Sofía Rossi.



Asimismo, el intendente Rodolfo Romero, de la Municipalidad de Enrique Carbó, se llevó una segunda camioneta que destinará a su cuartel de bomberos.



A su vez, la Aduana entregó indumentaria, zapatillas y artículos de bazar a la ministra de Desarrollo de Entre Ríos, Marisa Paira. Por último, artículos de indumentaria y calzado fueron donados al intendente de Colonia Ayuí, Julio Almada; al intendente de Los Charrúas, Ariel Panozzo Zenere; al Colonia Elía, Gabriel Heraldo Brabara, y al intendente de La Criolla, Edgardo Ariel Stuker.



Justamente, uno de los principales compromisos de la gestión de Michel al frente de la Aduana es asegurar que las mercaderías incautadas por infracciones en materia de comercio exterior sean devueltas en forma provechosa a las entrerrianas y los entrerrianos, integrando un ciclo virtuoso.



Así, las donaciones significan la transformación de importaciones abandonadas en favor del Estado, ya sea por no contar con los debidos certificados de los organismos competentes en la materia (ANMAT, ANMAC, INAL, etc.), las certificaciones de cámaras industriales u otros avales aduaneros igualmente necesarios.



Es con este espíritu de responsabilidad social que en 2022 y 2023 se entregaron mercaderías valuadas en más de $2.463.282.904. Cabe destacar, la labor llevada a cabo en el período mencionado, también supuso la regularización de mercaderías que, habiendo sido incautadas o abandonadas en años anteriores, aún no habían sido donadas a comienzos del 2022.