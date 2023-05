Comerciantes perdieron todo y organizan venta de pollos para “salir adelante”

“Va a ser complicado, pero no imposible”

El fuego arrasó con todo lo que había en el local gastronómico de 9 de Julio 39, en el centro de la ciudad de Colón.El incendio ocurrió este jueves alrededor de las 7.30. “Al llegar se constató una combustión incompleta con mucha emanación de humo que salía del local, como de una vivienda continua no habitada”, informaron desde Bomberos Voluntarios Colón.“Se logra ingresar por la parte posterior del local, luego de hacer una apertura en la vivienda y bajar la temperatura de los gases. Al llegar a la cocina se realiza la extinción y se comienza con las tareas de ventilación”.Tras detener la propagación, “una dotación trabaja en el techo para ventilar y bajar la temperatura. Para terminar, se realiza remoción y enfriamiento en la tirantería”.“Lo de Lauri” pertenece a Celeste y Laureano cuenta con doce empleados, a los que se suman uno o dos delivery. Funciona como casa de comidas, rotisería, almacén y kiosco.Por redes sociales, se dirigieron a sus clientes: “Estaremos avisando cuando retomamos nuestra actividad. Muchas gracias por estar y acompañarnos en este mal trago. Todos juntos saldremos adelante”.“Las pérdidas fueron totales; no quedó nada”, comentó este viernes aNatalia, una de las empleadas.“A un par de empleados y amigos de la familia se nos ocurrió organizar una venta de pollos para el domingo, para comenzar a recaudar, tanto por las pérdidas materiales como por los empleados que estamos viviendo de lo mismo”.“Todo lo organizamos mientras los bomberos terminaban de apagar el fuego. Llorando no vamos a solucionar nada, enseguida nos propusimos hacer algo y conseguimos todo”, agrega.“La gente reaccionó de una manera espectacular; no me lo hubiese imaginado. Nos han ofrecido cocinas para seguir trabajando hasta que esté el local en condiciones; otros ofrecen materiales o han donado cajones de pollo; también nos consiguieron una parrilla y nos dieron el espacio físico para hacer los pollos”.“Va a ser complicado, pero no imposible”, concluye Natalia.La primera venta de pollos será este domingo, en Chacabuco 617. El costo será de $2.500 cada uno y las reservas se pueden realizar hasta el sábado a la tarde, a los teléfonos (3447) 558750 / 411241/ 539220. Habrá servicio de delivery sin costo.