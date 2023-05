El temporal de lluvias se cobró la vida de un joven de 26 años en Buenos Aires

El temporal "más intenso de los últimos cuatro años"

Un joven deeste viernes a la mañana en Florencio Varela tras descompensarse en la vía publica luego que, junto a su familia, intentara salir de su barrio ante elen el contexto de unYolanda, cuñada de Julián Pacheco, explicó aque el fallecimiento se produjo pasadas las 8 de la mañana luego que joven, junto a su mujer y sus tres hijos, decidieran salir de la vivienda, ubicada frente al arroyo Tres Arroyos, del barrio Don José del Kilómetro 26, ante el avance del agua."Llovió toda la noche y eso de las 8 de la mañana, cuando vieron que el agua estaba subiendo, empezaron a levantar las cosas arriba para que no se le arruinen y él llamó a la madre para ir para allá con los chicos", explicó la mujer y agregó: "Salieron, él iba con el bebé de un mes a upa y mi hermana con el nene de tres años, llegaron a mitad de cuadra de la casa y él le empieza a decir a mi hermana que se siente mal".Ante la situación su mujer, Milagros, le sugiere esperar hasta que se sintiera mejor, pero Pacheco insiste con seguir porque el agua estaba subiendo: "Cuando llegaron a la esquina, a donde él pudo ver que había un lugar alto donde no llegaba tanto el agua, agarró y puso a mi hermana y a los chicos arriba, peroLa descompensación del joven sucedió en el contexto de un fuerte temporal que afectó a la provincia y la ciudad de Buenos Aires, donde se registraron unos 60 vuelos afectados en las terminales de Aeroparque y Ezeiza, calles inundadas y caída de árboles, consecuencia de las lluvias acumuladas que batieron el récord de los últimos años con más de 130 milímetros en algunos municipios bonaerenses., explicó ael titular de Defensa Civil bonaerense, Fabián García."Se han registrado precipitaciones de variada intensidad, aunque hubo abundante caída de agua. En San Justo las precipitaciones alcanzaron los 144 milímetros y en Brandsen se llegó a los 141 milímetros, mientras que en Ezeiza cayeron 132,7 milímetros", detalló el funcionario sobre la caída de agua acumulada desde las 9 del jueves hasta las 9 de este viernes, feriado puente turístico.Por la tarde, García agregó que en este momento se está a la "espera de la bajante de las cuencas, aguas arriba" en los distritos de Quilmes, San Miguel, Almirante Brown, Florencio Varela, y La Matanza."Se espera el pico de la creciente en Matanza entre las 24 y 48 horas después de que llovió aguas arribas", agregó.El funcionario indicó que Defensa Civil tiene "un comité de emergencia en Puente 12 que es permanente" y además articulan con los municipios afectados, a cargo de las operaciones.Además, señaló "que no hay grandes cantidades de evacuados", aunque sí municipios con barrios anegados como Tres de Febrero, Quilmes, Florencio Varela, Merlo.En el cuarto día de alertas meteorológicas por tormentas sobre la ciudad y provincia de Buenos Aires, se produjeron en la región ráfagas, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.El cuadro de precipitaciones difundido por Defensa Civil Bonaerense registra hasta el momento que cayeron 119 milímetros en San Vicente; 115 en Chascomús, 114 en Benito Juárez, 113,2 en Lobos, 113 en Merlo, 98 en Mercedes y 91 en Costa Esmeralda.El director de Hidrometeorología de La Plata, Mauricio Saldivar, afirmó que se registró "la precipitación más intensa de los últimos cuatro años", ya que cayeron 130 milímetros en algunos sectores del partido, y destacó que "hubo un gran comportamiento de los arroyos y desagües pluviales en toda la ciudad"."Tuvimos casos puntuales y situaciones de anegamientos temporales registrados en varios puntos, los más afectados fueron aquellos barrios que crecieron sin la debida planificación producto de que son asentamientos o zonas bajas", afirmó el meteorólogo.A su vez, indicó que "es la primera vez que se decreta unaen toda la ciudad" y recordó que eso solo había sucedido "una vez en los últimos años y para una lluvia puntual en Villa Elvira, nunca para todo el partido".Según se explicó el especialista, las localidades de Melchor Romero, Abasto, Etcheverry y sectores de Lisandro Olmos recibieron la mayor intensidad del diluvio, a lo que se sumó la bajada de agua proveniente de distritos linderos como Brandsen, San Vicente y Cañuelas, entre otros.En tanto, habitantes de la ciudad de La Plata, Ensenada y San Vicente reportaban esta mañana calles inundadas a través de publicaciones en la red social Twitter, al igual que vecinos de zonas del norte y sur del conurbano.Las fuertes tormentas también afectaron más de 35 vuelos en el Aeroparque Jorge Newbery y unos 25 en el aeropuerto Internacional de Ezeiza, según informaron afuentes aeroportuarias.En Aeroparque debieron suspenderse las actividades en rampa debido a la tormenta eléctrica que se desató sobre la zona provocando que durante ese lapso no se registraran partidas y los aviones que lograron aterrizar tuvieron que permanecer en pista sin la asistencia del personal de tierra hasta que mejoraron las condiciones.La estación aérea estuvo cerrada entre las 03:46 hasta 03:56; desde las 04:29 hasta 05:35, desde las 05:58 hasta 06:11 y desde las 07:35 hasta 07:55.Aerolíneas debió cancelar dos aterrizajes y Flybondi otro, mientras que la compañía de bandera tuvo otros 12 vuelos afectados, entre desviados y demorados.En lo que hace a despegues, también fueron dos los vuelos cancelados y 15 los que registraron demoras en las partidas.En Ezeiza las condiciones no resultaron mejores, ya que 23 vuelos resultaron afectados por el temporal que se desarrolló en el AMBA desde esta madrugada.En consonancia con la información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a partir del mediodía las condiciones del tiempo comenzaron a mejorar lentamente, con cielo algo nublado nublado y una temperatura de 18.8 grados centígrados.Ante esta situación, las empresas aéreas aconsejan a sus pasajeros consultar con las compañías los horarios de sus vuelos.En cuanto a la situación en las calles, en la ciudad de Buenos Aires se registraron caídas de árboles por el temporal en Paraguay, entre Scalabrini Ortiz y Aráoz, en el barrio de Palermo; en avenida Díaz Vélez y King, en el barrio de Almagro: y en Jorge Newbery y Ciudad de la Paz, en Colegiales, lo que provocaba la interrupción de tránsito en esas zonas.Las lluvias diarias acumuladas en la ciudad alcanzaron los 64 milímetros, causando anegamiento de calzadas y demoras en la circulación vehicular.Usuarios de Twitter también reportaron esta mañana la inundación de varias calles en el Gran Buenos Aires, donde también se registraron inconvenientes para la circulación del tránsito.En el norte del conurbano bonaerense, se encontraban calles inundadas en localidades como Beccar, en el partido de San Isidro, y Virreyes, en San Fernando, según publicaron vecinos en la red social.Hacia el sur, en el municipio de Lanús hubo varias calles anegadas y zonas inundadas, como en la intersección de la avenida San Martín y General Hornos, donde los videos subidos por vecinos mostraban cómo el agua acumulada de las lluvias cubría las veredas.Vecinos de Lomas de Zamora publicaron videos de la avenida Hipólito Yrigoyen inundada en el centro del municipio y advirtieron que para cruzar la calle se necesitaba hacer "un curso intensivo de rafting".En San Francisco Solano y otras localidades del partido de Quilmes también se reportaron calles inundadas a través de la red social.Para las próximas horas, el SMN pronostica una mejora progresiva de las condiciones climáticas, con cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.A su vez, el organismo cesó este mediodía las alertas por tormentas que regían hasta esta mañana para el noreste de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Entre Ríos y Santa Fe.A primera hora de la tarde solo se mantenía vigente una alerta amarilla por tormentas y lluvias para la mayor parte de la provincia de Corrientes, y otra por vientos para distintas localidades de Santa Cruz y Tierra del Fuego.