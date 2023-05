Lucha y desafíos de deportista entrerriana que integra el Comité Paralímpico

La entrerriana Stefanía Ferrando es oriunda de la localidad de Gualeguay e integra el Comité Paralímpico de la Selección Argentina en la categoría de boccia. En el marco del espacio Espejo de mi Tierra,dialogó con la deportista, quien comentó: “Estoy muy feliz de poder hacer lo que me gusta”.Con respecto a la disciplina en la que participa, destacó:Acerca del deporte, indicó que “lo conocí en el año 2016 y en el 2018 empecé a representar a la Selección Argentina”.“Es difícil porque tratamos de adaptarnos a un montón de circunstancias. El deporte de alto rendimiento requiere de mucho esfuerzo, horas de entrenamiento y otras cosas que a veces no se ven como tener terapia, analizar rivales, entre otras cuestiones. El tener discapacidad es un plus que es difícil de llevar porque cuando viajamos a entrenar con toda la Selección Argentina nos encontramos con lugares que no están adaptados para llevar a cabo el deporte”, manifestó.Además, agregó queA su vez, comentó sobre sus redes sociales: “En mi cuenta de Instagram ‘@stefaniaferrando’ y en Facebook como ‘Stefanía Ferrando’ trato de hablar no solamente de mi patología y del deporte que hago, sino también de lo que significa vivir con discapacidad y de la falta de accesibilidad que hay tanto en la vida cotidiana como irse de vacaciones, conseguir un trabajo y todas las temáticas que nos envuelven a todos”.“Por Gualeguay siento mucho honor, me alegra haberme iniciado acá. Conocí este deporte de casualidad por interés de los profesores y de empezar a desarrollarlo, donde mi familia también lo practicó”, finalizó.