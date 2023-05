Intendente acusado de violación abrirá negocio en su casa: goza de domiciliaria

Los abusos de Constantino

Fabián Constantino utiliza sus redes para publicitar la apertura de un nuevo emprendimiento comercial, mientras cumple prisión domiciliaria hasta tanto la justicia entrerriana termine de revisar la condena a 14 años y seis meses por violar a tres vecinas de su localidad.El pasado 13 de marzo Ángel Fabián Constantino, intendente de Gilbert enrolado en el PJ, fue condenado por un tribunal de Gualeguaychú a 14 años y seis meses de prisión efectiva por abusar sexualmente de tres mujeres.El juez Arturo Dumon -presidente del Tribunal que también integraron los camaristas Alicia Vivian y Mauricio Derudi- resolvió que Constantino cumpliera prisión domiciliaria, con tobillera electrónica, hasta tanto quedara firme la sentencia que aún no ha sido revisada por Casación.Poco después, el Concejo Deliberante resolvió la continuidad de su licencia al frente del Ejecutivo de Gilbert, aunque sin goce de sueldo. Pero en los últimos días, Constantino reapareció en sus redes sociales para difundir "la reapertura" de un emprendimiento comercial que funcionará en su domicilio.Se trata de una pollería, ubicada en Preb. Altamirano y Ñandubay, que abrirá sus puertas bajo la denominación "Granja de Oro". En las imágenes difundidas por el propio Constantino, se lo observa sonriente detrás de una heladera exhibidora, anunciando un nuevo comienzo a dos meses de su condena.“Durante el período de tiempo comprendido entre el mes de febrero del año 2021 y el 4 de junio de 2021, se le atribuye al imputado Fabián Constantino haber efectuado hechos de abuso sexual en perjuicio de la denunciante María Luján Aguirre, todos los cuales se dieron en el interior del Municipio de Gilbert, en donde el imputado es el intendente y la denunciante era empleada” produciéndose estos hechos “en un claro contexto de violencia de género laboral y abuso coactivo de la relación de poder”, consta en la resolución judicial que condena a Constantino.En otro tramo del escrito, los jueces identificaron el segundo hecho imputado al intendente justicialista de la siguiente manera: “Sin poder precisar la fecha con exactitud, sí que transcurrió durante el año 2020-2021, más específicamente durante el período de restricción de circulación debido a la pandemia, Constantino trasladaba a la denunciante Verónica Roxana Portillo, desde su domicilio ubicado en la localidad de Gilbert a su lugar de trabajo ubicado en la localidad de Urdinarrain, en el vehículo particular del imputado (un automóvil de color azul y luego una camioneta blanca)” momento en que aprovechó y “ejerció conductas que han menoscabado la integridad sexual de la denunciante en reiteradas oportunidades y en el interior de ambos automóviles”. En ese momento, Portillo era pareja de un familiar de Constantino; en las diez audiencias que conformaron el debate oral que comenzó el 13 de febrero pasado, se desarrollaron ante el tribunal diversos elementos de contexto que permitieron dar por acreditado el permanente acoso de Constantino, la asimetría de poder y la vulnerabilidad de sus víctimas, según las declaraciones de los testigos, como así también por los peritajes oficiales y de parte propuestos por la fiscalía y la querella.En cuanto al tercer hecho, el tribunal remarcó que en este caso el abuso “ocurrió a fines de octubre del año 2018, cuando la denunciante, Norma Graciela Santos, se dirigió al comercio que por ese entonces tenía el imputado” a la vez que “se desempeñaba como director de Cultura dentro del Municipio de Gilbert”. Allí abusó de ella, en la parte posterior de una pollería". Hoy Constantino vuelve al mismo rubro comercial, mientras cumple prisión domiciliaria.Fuentes judiciales confirmaron a R2820 Radio que "no habría impedimento alguno para que Constantino lleve adelante dicho emprendimiento, ya que no está privado del ejercicio del comercio mientras cumpla con la medida de prisión domiciliaria que se le ha impuesto hasta tanto se revise la condena".