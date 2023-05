Video: Cadete se salvó de milagro tras la caída de un árbol de gran porte

?Un árbol cayó, un motociclista se salvó de milagro pero le arrancó la caja de cadetería .



?? Ayer por la noche, al pasar por Baigorria al 1700, un hombre que circulaba con su moto corrió peligro al caerse un árbol sobre él. Afortunadamente no lo alcanzó. pic.twitter.com/sKP7nuenxr — De12a14 (@De12a14) May 25, 2023

Las intensas lluvias que se registraron durante las últimas horas provocaron nuevamente caídas de árboles en la ciudad de Rosario, y en uno de los casos un motociclista se salvó por centímetros de recibir un golpe cuando circulaba por Baigorria al 1700.El episodio, que se produjo pasadas las 20 del miércoles, quedó grabado por una cámara de seguridad. Las imágenes muestran cómo el árbol de gran porte cayó sobre la calle y arrancó una caja de cadeteria que el motociclista llevaba enganchada en la parte de atrás del rodado.Este jueves al mediodía, pasadas las 13, un vecino de la cuadra dijo aque, aunque habían hecho la denuncia, todavía no habían acudido al lugar para retirar la planta. "Llamamos a Defensa Civil, pero no apareció nadie", dijo el hombre.El árbol, que según comentó el vecino no parecía estar en malas condiciones, no provocó mayores daños ni cortó cables del tendido eléctrico, aunque sí dejó interrumpido el tránsito.Un hecho de similares características ocurrió en Moreno y Catamarca en abril pasado . En aquella ocasión, el ejemplar hirió a la mujer en la cabeza.