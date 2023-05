Video: sujeto obligó a su hijo de 8 años a manejar un camión con acoplado

Un hombre filmó a su hijo de ocho años mientras este manejaba un camión con acoplado en una calle de la provincia de Buenos Aires. El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Garín y las imágenes se viralizaron rápidamente.El video fue grabado por el propio padre del menor, quien se muestra orgulloso de que su hijo maneje el vehículo. “¡Mirá a mi hijo, eh! Ahhh, estoy re contento. ¡Mi hijo está manejando!”, dice el hombre.Luego, el hombre se dirige contra las personas que posteriormente iban a ver el video: “Mirá, maneja mi hijo. ¿Qué se piensan? Él va a salir como el padre. ¡No! ¡Mejor va a salir!”. Mientras, el nene intenta mantener firme el volante del camión Scania 113h.Las imágenes duran alrededor de 20 segundos y en la ruta no se ve ningún auto alrededor del camión, esa fue una de las cosas que motivó al hombre a impulsar que su hijo continúe manejando.

“¡Te amo vida, te amo! ¿Decime si no maneja él? ¡Acelerá, dale! Ahí está, pisá el embrague”, fueron las últimas palabras que le dijo el padre al nene de ocho años, con las indicaciones sobre cómo manejar.A los costados de la calle de tierra por la que el pequeño maneja se ve gente caminando, aunque no se divisa la presencia de otros vehículos.El video circuló inmediatamente luego de que el propio individuo lo subiera a Instagram y generó la indignación de muchos usuarios en las redes sociales debido a la imprudencia del padre en poner a manejar a un nene tan pequeño. Hasta el momento no se informó si el sujeto fue identificado. Fuente: (Tn)