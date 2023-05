Recuperan radares de monitoreo meteorológico del INTA que habían sido hackeados

Algunos de los radares meteorológicos que habían sido hackeados al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), y que dejaron sin imágenes satelitales a buena parte de la Argentina, fueron recuperados en las últimas horas.Con alertas vigentes por tormentas, pasadas las 16 ya podía monitorearse el sur santafesino y al rato se restableció otro que amplió la cobertura en el centro del país, con lo cual quedó visible otra vez el comportamiento de la nubosidad con precipitaciones que afectó el área durante toda la jornada.Más temprano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre posibles "inconvenientes en la emisión de los avisos a corto plazo (ACP)" debido a que "los radares del Inta y aquellos instalados en predios de dicha institución” no estaban disponibles por el ataque sufrido en sus sistemas informáticos, aunque aclaró que esa situación no modifica “la actualización de los alertas o pronósticos".El Inta explicó el pasado 2 de mayo que días antes había detectado un ciberataque en la red central, lo que hizo que "desde el protocolo de seguridad informática se bajaran todos los servicios hasta tanto se pudiera revisar dónde estaba alojado el ransomware".En las últimas horas habían identificado una intrusión de "un grupo ruso de ciberataque" en el sistema nacional. El SMN, de hecho, informaba al acceder a su web sobre la inoperatividad de los radares."Este problema ya se está terminando de resolver y de a poco se están restableciendo los servicios que brinda el Inta, tanto internos de trabajo como los servicios que brinda hacia la comunidad", agregaron, lo que se fue cumpliendo durante el día.Por otro lado, sobre el problema con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para poder brindar las alertas tempranas climatológicas, detallaron que el inconveniente se encontraba en tres radares ubicados en Pergamino, Paraná y Anguil, y que estos "no fueron hackeados"."Por un protocolo de seguridad se decidió cortar la comunicación con el Servicio Meteorológico para que no se produjera ninguna intromisión del grupo que estaba efectuando el ciberataque al SMN también", remarcaron.En ese sentido, aseguraron que por esa falta de comunicación es que no se contaba con toda la información que suele poseerse para las alertas tempranas del SMN."Los radares están funcionando y ya en los próximos días van a estar recuperando la conectividad entre el Servicio Meteorológico y los radares del Inta", aseveraron.El sistema también es utilizado por otras cartillas del tiempo no oficiales, como por ejemplo la popular aplicación Alarma de lluvia, que este miércoles ya volvió a emitir notificaciones a sus usuarios de Rosario y la región.El Inta explicó también que tiene “más de 400 unidades territoriales a lo largo y ancho del país, que va desde la Puna hasta la Antártida en Base Marambio y Base Esperanza, así que el recorrido para limpiar todo eso tiene su complejidad”.Por otro lado, confirmó que hubo un pedido de rescate tras el hackeo que no fue atendido por el Inta.