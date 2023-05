Operativo de Desarme: Es anónimo, voluntario y se recibe un incentivo económico

La próxima semana comenzará en las ciudades de Paraná y Concepción del Uruguay el Operativo de Desarme Voluntario , organizado entre el Ministerio de Gobierno y Justicia y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).El operativo contará con dos puestos de recepción de armas de fuego y municiones que funcionará durante la semana del lunes 29 de mayo al viernes 2 de junio, de 9 a 13 en ambas ciudades. En la capital entrerriana, el puesto estará ubicado en el Centro Cultural y de Convenciones Vieja Usina, sito en calle Gregoria Matorras de San Martín 861, de Paraná. Mientras que, en La Histórica, funcionará en el Predio Multieventos ubicado en Belgrano 1199.En diálogo con, Adriana Pérez, Secretaria de Justicia de la provincia brindó detalles del operativo de desarme y señaló que el objetivo “es erradicar el uso del arma como un medio para la solución de conflicto entre los ciudadanos, por eso es voluntario”.Además, es “anónimo”. A la persona que se acerca a entregar el arma no se le pedirá DNI ni ningún tipo de firma o credencial “porque se supone que no son, en este caso, legítimos usuarios; muchas veces son armas que han heredado de abuelos o de personas que han fallecido y han quedado en la familia”.Por otra parte, mencionó que se utilizan prensas hidráulicas para inutilizar el arma frente a quien hace la entrega y se labra un acta que se le entrega a la persona.Pérez explicó que este acto “implica una amnistía penal”. Pero, ¿qué significa este término? “Estamos hablando de tenedores de armas que no son legítimos usuarios, que no tienen un carnet que los habilite para la tenencia de esa arma, lo cual sería un ilícito penal, pero en este caso, mientras dura el operativo se genera esa amnistía penal, es decir que no tiene ninguna consecuencia penal tener el arma sin el carnet que lo habilita como legítimo usuario”.Finalmente, la Secretaria de Justicia mencionó que se entrega un incentivo económico que se puede percibir en un Pago Fácil. Se brinda un ticket con un código y se cobra, no se solicita la identidad. Y aclaró que se pueden presentar, tanto en Paraná como en Concepción del Uruguay personas de toda la provincia.