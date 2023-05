Preocupa a comerciantes la cantidad de certificados médicos “de dudoso origen”

Foto: Ilustrativa Crédito: Archivo

Ante esta situación, el Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú (CDCI) convocó a los representantes del Colegio Médico para, no solo manifestar lo que está aconteciendo, sino también para buscar una solución. En ese sentido, se planteó la necesidad de crear una Junta Médica propia del CDCI para los asociados.



Si bien la problemática no es nueva, desde hace algún tiempo, tanto comerciantes como prestadores de servicios y titulares de empresas manifiestan ser víctimas de las acciones por parte de algunos empleados en consonancia con algunos profesionales de la salud.



¿Qué ocurre? Se presentan, en gran medida, certificados por diversas afecciones, de distinta índole, que a la postre, en muchos casos, se comprueba que no existe tal síntoma o afección en la persona que lo presenta. Claramente, esta acción queda amparada dentro de las regulaciones de trabajo ya que lleva la firma de un profesional médico.



La situación aqueja de tal manera a los denunciantes ya que no se cuenta con el personal requerido en las funciones para lo cual fue contratado debiendo recurrir a reemplazos ocasionando una pérdida monetaria que se engrandece por la actual situación que registra el país en términos económicos.



El planteo de las autoridades del Centro de Defensa Comercial e Industrial junto a miembros de la Comisión Directiva para con el Colegio Médico fue en pos de buscar una solución a este problema que acosa a los empleadores ya que tales acciones no sólo cuantifican una pérdida económica si no, además, coartan las posibilidades de crecimiento tanto a corto como mediano plazo.



En este marco, desde el CDCI, se propone la creación de una Junta Médica propia que esté a disposición de los asociados con el objetivo de combatir el flagelo del ausentismo laboral.



Desde la entidad que nuclea a los profesionales de la salud manifestaron estar al tanto de la situación, pero también expresaron que este tipo de certificados, en algunos casos, son expedidos por médicos que no están inscriptos en el Colegio Médico complejizando de esta manera un control exhaustivo.