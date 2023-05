Polémica en el Mundial sub 20: taparon símbolos de Malvinas en el estadio

Al final no era un "bolazo", como dijo el gobernador @rodysuarez, lo del Estadio Malvinas Argentinas durante el Mundial Juvenil Sub 20. Y no solo taparon a nuestras islas, también lo hicieron con la bandera argentina.#LasMalvinasSonArgentinas ?? pic.twitter.com/1oQne7UyIb — Guillermo Carmona (@grcarmonac) May 23, 2023

Una polémica se generó ayer cuando aparecieron tapados la bandera Argentina y el escudo de las islas en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, donde se disputó parte del Mundial Sub 20. Fue llamativo que en el tablero electrónico aparecieran tapados los símbolos y en su lugar se colocaran dos carteles del Mundial.El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, cuestionó en Twitter la medida que se tomó y en cierta manera hizo una crítica por elevación al gobernador mendocino, Rodlfo suárez."Al final no era un `bolazo`, como dijo el gobernador @rodysuarez, lo del Estadio Malvinas Argentinas durante el Mundial Juvenil Sub 20. Y no solo taparon nuestras islas, también lo hicieron con la bandera argentina. #LasMalvinasSonArgentinas", escribió Carmona en su cuenta de Twitter.A su vez, indicó que el gobierno de Mendoza nunca consultó con la Cancillería y que "tampoco dieron una explicación satisfactoria de lo que negociaron y acordaron con la FIFA"."A falta de explicación satisfactoria ¿habrá al menos un pedido de disculpas públicas de parte del gobernador?", concluyó Carmona con un tiro por elevación para Suárez.