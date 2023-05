Encadenó su camioneta a un árbol para que no se la roben

La inseguridad en Rosario pone a prueba la creatividad, tanto de los delincuentes como de las víctimas. En las últimas horas, hubo dos episodios que llamaron la atención. En Urquiza y Constitución se robaron una camioneta empujándola con otro vehículo. Mientras tanto, en La Paz y Provincias Unidas, un hombre encadenó su vehículo a un árbol para que no se lo lleven.En el primero de los casos, el dueño de la camioneta la dejó estacionada en barrio Agote, en la zona oeste de la ciudad, el domingo a la noche, y cuando la fue a buscar al día siguiente ya no la encontró.Con las cámaras instaladas en algunos comercios de la zona, el joven pudo ver de qué manera se produjo el robo. Dos delincuentes llegaron al lugar, uno de ellos se subió a la camioneta y el otro la "encastró" con un vehículo de menor porte, un Volkswagen Gol, y se la llevó a los empujones.

En esa zona vive la novia del joven, dueño de la camioneta robada, quien pidió a los testigos que pudieron haber visto el hecho que lo ayuden a recuperarla porque es su "herramienta de trabajo".Por otra parte, un vecino de la zona de La Paz y Provincias Unidas decidió encadenar su camioneta a un árbol para evitar que se la lleven o por lo menos ponerle una "complicación" extra a los delincuentes. Además, el árbol sostiene una columna que está a punto de caerse producto de los reiterados robos de cables.

Una pareja de jóvenes contaron las dificultades que tienen cotidianamente por la inseguridad: "Sabemos que se la pueden robar igual, tenemos maestros del robo. Al menos nos vamos a dar cuenta cuando estén tratando de llevársela".El dueño de la camioneta aseguró: "Yo me quedo hasta las 4 de la mañana despierto para estar atento por si se la llevan".Y agregó: "Si guardo la chata no trabajo y si la dejo afuera se la roban, entonces la encadené. Ya me robaron un auto y lo encontré desguazado". (Rosario 3)