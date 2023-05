Gripe aviar: instalaron puestos policiales en la ruta que une Crespo con Racedo

El Estado coordina acciones tendientes a fortalecer las medidas de bioseguridad en la “zona foco” y sus adyacencias, habida cuenta del caso detectado de Gripe Aviar, en una grande emplazada en cercanías a General Racedo.”.El funcionario detalló que “hay un puesto que se ubica próximo a la salida hacia Puíggari, que está a cargo de nuestra Jefatura (Diamante), hay otro por la ruta que conduce a Crespo, que lo cubre la Departamental Paraná y el restante está en la orientación hacia Etchevehere, que lo cubre la Dirección de Prevención Vial conjuntamente con la Dirección Prevención Delitos Rurales. Es un trabajo articulado, de cooperación para con las acciones de Senasa”.“El personal de Senasa está las 24 horas acompañando, resolviendo las circunstancias que se van presentando”, dijo Villamonte y a modo de ejemplo, referenció: “En la mañana estuve en uno de los Puestos, donde hizo paso una familia de Aldea Protestante, que suele acercarse hasta una granja a comprar huevos en forma directa. En ese caso, se planteó la situación a Senasa y es el personal especializado el que determina los pasos a seguir, la habilitación o no, de alguna determinada acción”.En ese sentido, pidió “paciencia a quienes transitan por el lugar, ya que es una situación nueva para todos. Tanto la evacuación de consultas como la modalidad del control en sí mismo, se va perfeccionando sobre la marcha. Son las primeras horas y poco a poco va tomando el dinamismo pretendido”.El Jefe Departamental Diamante indicó que “. Se apunta a las aves vivas y los productos derivados de consumo directo, no aquellos envasados, elaborados o procesados, que obviamente ya han formado parte del circuito oficial y han superado los controles sanitarios. Ya salen al público con certificación alimenticia. En cambio, nuestra detección tiene que ver con lo que va desde origen al consumo directo. En esos casos y si no contare con la documentación legal exigible, Senasa interviene y de no hallarse presente el personal técnico en ese momento, damos inmediata convocatoria”.“Por lo que se ha conversado en las reuniones organizativas, los puntos de control se mantendrán durante un mes”, confirmó el Jefe Policial.Las unidades móviles apostadas, pertenecientes a la Dirección Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos están dotadas de la tecnología necesaria para el chequeo y reporte informático inherente a este contexto.Villamonte comentó a FM Estación Plus que “se detiene la marcha de todo transporte vinculado a la producción avícola, y se tiene especial cuidado también sobre los vehículos que toman por caminos alternativos, como para evitar que evadan el control”.Finalmente, instó a “la buena predisposición de todas las partes, para con una tarea que sólo se orienta a apuntalar el cuidado de la salud de la población, en este período crítico de la infección detectada. La gente puede transitar con normalidad, sin preocupaciones extras, sabiendo que se están verificando los certificados de Senasa en lo que respecto al transporte avícola con fines comerciales”.