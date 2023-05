Con su sándwich de milanesa, "lo Geniol" conquista paladares desde Gualeguay

Video: "Lo Geniol", un paso obligado durante una recorrida por Gualeguay

El porqué del nombre



El tradicional comedor está ubicado en el ingreso a la ciudad de Gualeguay, más precisamente en las Cinco Esquinas y se convirtió en un clásico de la provincia.Abrió sus puertas en abril de 1977 y desde entonces se fue ganando la fama de hacer el mejor sándwich de milanesa, convirtiéndose en una parada obligada cuando uno recorre esta ciudad del sur entrerriano.Y en el marco del espaciovisitó “lo Geniol” y dialogó con Néstor Reinoso, quien está al frente del negocio desde hace varias décadas. “Empezamos hace 46 años, éramos nuevos con mi señora y lo iniciamos como un medio de vida, y a la final se convirtió en algo grande, lindo. No lo buscamos para hacer plata, sino para vivir y ahora está muy lindo”, expresó.Por el lugar han pasado personalidades de todos los ámbitos y de todas partes del mundo, y para Néstor “es una responsabilidad muy grande” ser referente del mejor sándwich de milanesa entrerriano. “Todos los días vengo a trabajar y no quiero cerrar ni un solo día porque no quiero que la gente piense que no estoy, yo tengo que estar. Algunos me dicen que afloje un poco, pero mientras tengamos vida y salud lo vamos a seguir haciendo”.Sobre los visitantes, contó que “ha venido gente de todo el mundo y no lo podemos creer, ha venido gente de España que te dice que viene directamente a comer el sándwich nuestro, vienen con la recomendación desde el aeropuerto. Es gratificante, nos fortalece para seguir haciendo las cosas mejor”.Consultado sobre el particular nombre de la sandwichería, Néstor reveló: antes, “de acuerdo a las características físicas que tenías te ponían sobrenombre y a mí me pusieron Geniol porque servía para el dolor de cabeza, pero al revés, era muy bandido”, dijo entre risas.Néstor afirma no tener secretos para hacer el mejor sándwich de milanesa, “se hace como en cualquier casa de familia, pero importante la carne, el pan y el amor que se le pone a lo que se hace”.