Crimen de Fernando Báez Sosa: qué revelan los estudios realizados en el hospital

Se dieron a conocer los primeros estudios que se le realizaron a Fernando Báez Sosa en el hospital Illia de Villa Gesell tras ser atacado por los rugbiers.Estos análisis fueron incorporados a la causa tres años después de su asesinato y de que el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores haya condenado a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi.En este sentido los primeros cinco jóvenes fueron condenados a prisión perpetua por el delito de homicidio doblemente agravado por su comisión por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con lesiones leves.Mientras que Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi a 15 años de prisión por ser partícipes secundarios del crimen.En el informe incorporado se detalla los análisis que se le practicaron a Baéz Sosa cuando ingresó al shock room del Hospital Illia por la brutal golpiza a la salida del boliche Le Brique.Los estudios fueron solicitados por el abogado defensor de los ocho rugbiers, Hugo Tomei. En el se describen los resultados de un análisis de sangre, un electrocardiograma y una serie de tomografías computarizadas de cráneo, cuello, tórax, abdomen y pelvis.Se indica: “Imagen espontáneamente hiperdensa rellenando los surcos corticales, valles silvianos, cisternas peritroncales, ventrículos laterales y centrales extendiéndose a conducto ependimario y espacio epidural”.El médico que firmó el informe sostiene que el joven tuvo una “hemorragia subaracnoidea bilateral que ocupa todas las cavidades ependimarias, sin evidencias de lesiones óseas de origen traumático”.Una vez más se resalta que el factor clave que lo llevó a la muerte a Fernando fueron los golpes en su cabeza.Con respecto al tórax se confirma que había “signos claros de aspiración de fluidos y signos de ahogamiento con ocupación de la tráquea, bronquios principales, lobares y segmentarios, así como de las estructuras alveolares parahiliares”.También se detectó “abundante contenido entérico o de ingesta líquida en cavidad gástrica y abundante contenido gaseoso en intestino delgado y marco colónico”.Es importante destacar que los estudios muestran similitudes con lo declarado por la emergentólóga Carolina Giribaldi Larrosa en el juicio oral donde sostuvo que cuando llegaron a la Avenida 3 el joven “no tenía movimiento respiratorio ni pulso”.Además, otro de los momentos que se recuerda de su audiencia declaratoria es que sostuvo que la víctima "no tenía chances de sobrevivir" porque cuando hay una hemorragia cerebral masiva no hay posibilidad.Su cotidianidad podría tener un giro inesperado en los próximos meses ya que el propio Servicio Penitenciario bonaerense anunció qué pasará con los ocho condenados.Es que en agosto la Justicia confirmaría en qué cárcel serán trasladados y se prevé que esto genere una ruptura en la relación del grupo.Aunque todavía no se informó cómo ocurriría, la idea es que los jóvenes sean separados según la condena que recibieron, es decir que Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Ciro y Luciano Pertossi estarían en una misma prisión mientras que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi en otra.Estos últimos tres serían llevados hasta la Unidad N°30 de General Alvear mientras que los condenados a prisión perpetua se quedarían en la Alcaidía N°3 de Melchor Romero donde en estos momentos se encuentran alojados los ocho. Fuente: (NA)