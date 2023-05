“La belleza de la sencillez”, lo que cautivó e inspiró a los poetas de Gualeguay

La ciudad del sur entrerriano, Gualeguay es considerada como la ciudad de los poetas, ya que de allí son Juan L. Ortiz, Emma Barrandeguy, Juan José Manauta y Carlos Mastronardi. En el marco del microElonce viajo a la ciudad de Gualeguay para conocer sobre estos autores y el paisaje que los inspiró para escribir tanta poesía.“Es imposible que se generara tanta poesía si las personas que aquí vivían no lo considerarán como el lugar más hermoso del mundo. Cuando las personas leen a nuestros autores notan la belleza del paisaje”, expresó la directora de la Biblioteca Municipal, Luciana Vivivani, a Elonce.En este sentido, destacó que “en Gualeguay tenemos el privilegio de tener a estos grandes representantes de la literatura, que supieron expresar en palabras la inmensa belleza de lo que vemos a diario. “Fueron exponentes de esta literatura y también formaron parte de la biblioteca. Juan L y Carlos ingresaron comisiones directivas. Hay actas donde se refleja lo que se debatía”.Además, reflexionó que “los filósofos griegos en el paisaje hermoso que tenían que invitaba a reflexionar, y creo que lo mismo ocurrió en Gualeguay que se puede ver al infinito, el río es hermoso y eso invita a pensar”.“Juan L era una persona simple, empelado del Registro Civil, que a menudo se lo podía ver andando en bicicleta en la ciudad. A pesar de esta explosión en la riqueza de la expresión del decir; sus poesías no estaban separadas de sus ideas; Juan L. era concordaba con el partido Comunista y todos los autores generaron amores y no tanto.”“Juan L. fue una personas que fue perseguida por sus ideas, es algo que tiene que ver con el tiempo histórico que le tocó vivir. Esta ciudad también tiene sus particularidades, hay que saber vivir aquí”.